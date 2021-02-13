Cơ quan công an TP Thủ Đức đang điều tra nghi án 2 người đàn ông bị sát hại, trên thi thể có nhiều vết thương tại một căn nhà trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12-2 (mùng 1 Tết), người dân phát hiện 2 người đàn ông nằm bất động trong căn nhà cấp 4 trên đường số 8, phường Long Trường, TP Thủ Đức.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Sỹ Hùng

Khi vào trong kiểm tra, người dân nhìn thấy 2 nạn nhân đã tử vong nên gọi điện cấp báo công an.

Nhận được tin báo, Công an TP Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, công an ghi nhận trên thi thể 2 người đàn ông bị sát hại có nhiều vết thương.

Công an tình nghi 2 người này bị sát hại từ trước, đến nay mới được phát hiện.

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