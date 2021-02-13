Hải Dương: Toàn bộ công nhân phải xét nghiệm COVID-19 mới được trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Tin nóng 13/02/2021 13:18

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã ban hành kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19 từ nay đến ngày 17/2.

Sau kỳ nghỉ Tết, hàng chục nghìn công nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương sẽ trở lại làm việc. Để đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch hiệu quả, toàn tỉnh sẽ tiến hành xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RealTime PCR. Theo đó, cơ quan chức năng sẽ phân nhóm để lấy mẫu xét nghiệm. 

Nhóm 1 gồm những người có triệu chứng viêm phổi nặng nghi ngờ nhiễm COVID-19; ca xác định COVID-19 đang trong quá trình điều trị; ca bệnh đã được điều trị khỏi và ra viện, đang được theo dõi tiếp trong vòng 14 ngày kể từ ngày ra viện; nhân viên y tế, người chăm sóc, nhân viên phục vụ không có triệu chứng và tiếp xúc gần với ca bệnh xác định COVID-19 trong vòng 14 ngày mà không sử dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp; người có triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 đầu tiên trong các cơ sở tập trung; các trường hợp đến khám bệnh hoặc nhập viện với triệu chứng viêm đường hô hấp cấp; những trường hợp mới được cách ly tập trung và trước khi rời khu cách ly tập trung 1 ngày; những người ở trong ổ dịch đã được khoanh vùng cách ly...

Nhóm 2 là các trường hợp đến khám bệnh hoặc nhập viện với triệu chứng viêm đường hô hấp cấp nặng; bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao và có triệu chứng liên quan đến bệnh COVID-19; nhân viên tham gia phòng chống dịch có triệu chứng liên quan đến bệnh COVID-19; nhân viên y tế không có triệu chứng nhưng làm việc tại bệnh viện có số lượng ca mắc COVID-19 tăng nhanh…

Nhóm 3 là công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trước khi trở lại sản xuất sau kỳ nghỉ tết Nguyễn Đán.

Nhóm 4 là những trường hợp giám sát cộng đồng có nguy cơ cao, nhóm yếu thế.

 

Trong dịp Tết, Hải Dương vận động toàn dân trên địa bàn tỉnh hạn chế đi lại, không nên đi chúc Tết hay gặp mặt đầu xuân. Các đối tượng không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, không cách ly đúng quy định đều bị xử phạt nghiêm khắc. 

Tỉnh Hải Dương cũng dành gần 10 tỷ đồng tặng quà nhưng người đang thực hiện cách ly y tế, người tham gia phục vụ khu cách ly, nhân viên y tế, bác sỹ… ở các bệnh viện dã chiến, người thực hiện xét nghiệm, người tham gia các chốt tỉnh, huyện; người tham gia truy vết; bệnh nhân mắc COVID-19 và công nhân tỉnh ngoài ko về quê ăn Tết.

Trong những ngày Tết, Hải Dương cũng hỗ trợ nâng hỗ trợ tiền ăn cho người trong các khu cách ly tập trung.

Hải Dương: Toàn bộ công nhân phải xét nghiệm COVID-19 mới được trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết - Ảnh 1

Gần 1000 mẫu của Bệnh viện quận Tân Bình và Bệnh viện Mắt TP.HCM đã có kết quả xét nghiệm COVID-19

Gần 1000 mẫu của Bệnh viện quận Tân Bình và Bệnh viện Mắt TP.HCM đã có kết quả xét nghiệm COVID-19

Sáng 13/2, Cơ quan y tế TP.HCM đã thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 của 225 mẫu từ Bệnh viện quận Tân Bình và 690 mẫu từ Bệnh viện Mắt TP.HCM.

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