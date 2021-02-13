Gần 1000 mẫu của Bệnh viện quận Tân Bình và Bệnh viện Mắt TP.HCM đã có kết quả xét nghiệm COVID-19

Tin nóng 13/02/2021 13:04

Sáng 13/2, Cơ quan y tế TP.HCM đã thông báo kết quả xét nghiệm COVID-19 của 225 mẫu từ Bệnh viện quận Tân Bình và 690 mẫu từ Bệnh viện Mắt TP.HCM.

Sau khi truy vết dịch tễ xác định hai bệnh nhân COVID-19 trong cụm dịch sân bay Tân Sơn Nhất từng đến Bệnh viện quận Tân Bình và Bệnh viện Mắt TP.HCM, cơ quan chức năng đã nhanh chóng lấy mẫu xét nghiệm, xác định 225 mẫu từ Bệnh viện quận Tân Bình, 690 từ Bệnh viện Mắt TP.HCM đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

Ngày 3/2, BN2027 (nhân viên bốc xếp hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất - VIAGS) đến khám tại Bệnh viện quận Tân Bình. Ngày 5/2, anh có kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 8/2, anh được xét nghiệm lần hai theo kế hoạch giám sát cụm dịch sân bay của thành phố, kết quả dương tính.

Ngày 3/2, BN2025 (nhân viên bốc xếp hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất - VIAGS) đến thăm bạn đang điều trị tại Bệnh viện Mắt TP.HCM trong khoảng 30 phút. Ngày 5/2, bệnh nhân có triệu chứng ho nhẹ. Ngày 7/2, bệnh nhân khai báo y tế khi biết mình đến quán lẩu dê cùng thời điểm với BN1979, được cách ly lấy mẫu xét nghiệm, kết quả sáng 8/2 dương tính. 

Hai bệnh viện rà soát camera truy vết hành trình di chuyển, xác minh trường hợp tiếp xúc gần F1, chuyển cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà. Khu vực bệnh nhân từng đến được phun khử khuẩn.

Thành phố cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp tục các biện pháp để cắt đứt hoàn toàn chuỗi, đồng thời tầm soát rộng ở cộng đồng.

Gần 1000 mẫu của Bệnh viện quận Tân Bình và Bệnh viện Mắt TP.HCM đã có kết quả xét nghiệm COVID-19 - Ảnh 1

Thứ trưởng Bộ y tế: Ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát tương đối ổn, cộng đồng vẫn còn phức tạp

Thứ trưởng Bộ y tế: Ổ dịch sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát tương đối ổn, cộng đồng vẫn còn phức tạp

Sáng 11.2, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết ổ dịch Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất đã được kiểm soát tương đối ổn, còn ngoài cộng đồng đang có chiều hướng phức tạp.

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