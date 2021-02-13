TP.HCM cơ bản đã kiểm soát chuỗi lây nhiễm Covid-19 liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất

Tin nóng 13/02/2021 12:24

heo nhận định của ngành y tế, hiện chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất cơ bản đã được kiểm soát.

 

Sáng 13/2, HCDC cho biết 2 trường hợp nghi nhiễm mới nhất trên địa bàn thành phố là 3 mẹ con cư ngụ tại quận 12, được phát hiện thêm trong đợt xét nghiệm cho các hộ gia đình của nhân viên công ty VIAGS. 

Trường hợp người con từng là nhân viên bốc xếp hàng hóa thời vụ của công ty VIAGS. Người này nghỉ việc từ ngày 1/2 nên không tham gia đợt lấy mẫu tầm soát nhân viên tại sân bay.

Trong đợt xét nghiệm hộ gia đình nhân viên sân bay, người này cùng gia đình ra khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm tầm soát. Kết quả sáng ngày 11/2 xác định hai mẹ con nghi nhiễm. Người mẹ làm việc ở Công ty GGM tại KCN Tân Bình, đóng tại địa bàn quận Bình Tân. Thành phố đã tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc, địa điểm liên quan đến hai trường hợp này, xử lý theo quy định.

Tính đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã phát hiện 33 trường hợp nhiễm, 2 trường hợp nghi nhiễm đều liên quan đến nhóm nhân viên bốc xếp, giám sát hàng hóa của công ty VIAGS, làm việc tại sân đỗ máy bay sân bay Tân Sơn Nhất. 

Theo nhận định của HCDC, Thành phố đã cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm này và tiếp tục các biện pháp để

Kết quả xét nghiệm truy vết, tầm soát cộng đồng như sau: Truy vết F1 là 1.449 trường hợp đã cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 1.429 âm tính, 20 đang cập nhật kết quả. Mở rộng truy vết các tiếp xúc khác, tổng số các tiếp xúc này (F2) là 2.560 trường hợp, đã lấy mẫu xét nghiệm trong đó: 2.104 đã âm tính, 456 đang cập nhật kết quả. Xét nghiệm tầm soát cộng đồng: đã lấy mẫu 6.434 trong đó 5.495 âm tính, 939 đang cập nhật kết quả.

Về xét nghiệm giám sát tại các bệnh viện, tổng cộng đã lấy 8.478 mẫu xét nghiệm nhân viên y tế, người phục vụ, bệnh nhân mạn tính điều trị nội trú tại các bệnh viện quận/huyện, thành phố (từ ngày 15/9/2020 - 12/02/2021). Tất cả đều có kết quả âm tính.

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