Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Hữu Huy gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn khiến 5 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Giao thông, ngày 23/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về giao thông đường bộ", tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Huy (SN 1993, trú tại khu Bùi Xá, phường Tân An, thị xã Quảng Yên) để điều tra làm rõ vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 4 người bị thương.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 17h40 ngày 22/12, tại đường Lê Lợi thuộc khu 9, phường Quảng Yên (thị xã Quảng Yên). Thời điểm này, xe ô tô do Nguyễn Hữu Huy cầm lái đi theo hướng ngã tư cầu sông Chanh đến ngã tư Bưu điện thị xã Quảng Yên. Khi đến đoạn đường cổng chợ Rừng thuộc khu 9, phường Quảng Yên xảy ra va chạm với 1 xe mô tô, 2 xe đạp điện, 1 xe đạp đều đi theo hướng ngược chiều và 1 người bán hàng lề đường.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: TTXVN

Theo thông tin từ VTC news, vụ va chạm khiến chị Bùi Thị Tố N. (SN 1991, trú tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, người cầm lái xe đạp điện) thiệt mạng tại chỗ. Chị Nguyễn Thị H. (SN 1993, trú phường Phong Hải), bà Trần Thị G. (SN 1963, ở phường Yên Giang), bà Nguyễn Thị H. (SN 1962, trú phường Quảng Yên) và Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2006, ở phường Yên Hải) bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển (TP. Uông Bí, Quảng Ninh) và Trung tâm tế thị xã Quảng Yên.

Vụ tai nạn cũng khiến một số phương tiện liên quan bị hư hỏng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, Nguyễn Hữu Huy rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

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