Thống nhất dùng chung ứng dụng PC-Covid chống dịch trên cả nước

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) thông báo cả nước sẽ thống nhất dùng chung ứng dụng chống dịch là PC-Covid.

Ngày 13/11, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Bộ Y tế, Bộ TT&TT và Bộ Công an đã thống nhất PC-Covid là ứng dụng duy nhất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, ứng dụng VN-eID do Bộ Công an quản lý sẽ là ứng dụng phục vụ định danh, xác thực, là ứng dụng tồn tại lâu dài để phục vụ xã hội. VN-eID cũng được tích hợp một số chức năng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19. VN-eID và PC-Covid hoạt động liên thông, chia sẻ dữ liệu thông suốt.

Ứng dụng PC-Covid. Ảnh:Zing

Ngoài ra, mã QR cũng thống nhất cách hiển thị trên các ứng dụng. Cụ thể, người dân sẽ sử dụng mã QR trên thẻ Căn cước công dân, khi sử dụng trên ứng dụng di động thì thống nhất cách thức hiển thị mã QR theo Quyết định 1405/QĐ-BTTTT ngày 11/9/2021.

Theo Vnexpress, đại diện Bộ TT&TT cho biết, hiện QR code trên PC-Covid đã liên thông với dữ liệu của Bộ Y tế và Bộ Công an. "Sự tương thích giữa các mã QR nhằm tạo thuận tiện cho người dân khi chưa có thói quen thống nhất trong việc bật ứng dụng nào. Còn PC-Covid đã đáp ứng được các yêu cầu về ứng dụng chống dịch", vị này nói.

Đồng thời, Bộ TTTT cũng yêu cầu các địa phương không phát triển thêm phần mềm ứng dụng phòng, chống dịch khác, thống nhất sử dụng chung ứng dụng phòng chống Covid-19 để thuận tiện nhất cho người dân.

Ứng dụng PC-Covid nằm trong kế hoạch triển khai ứng dụng phòng chống dịch Covid-19 thống nhất cho người dân. App do Bkav, Viettel và VNPT hợp tác phát triển, Trung tâm Công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia vận hành. Các cơ quan chủ trì gồm Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ Thông tin & Truyền thông.

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