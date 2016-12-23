Sài Gòn: Lại xảy ra tai nạn liên hoàn 4 ô tô trên cầu Phú Mỹ

Tin nóng 23/12/2016 18:07

Chiều 23/12, một vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô lại tiếp tục xảy ra trên cầu Phú Mỹ khiến giao thông tê liệt. Trước đó, chiều 20/12, cũng xảy ra 1 vụ va chạm giữa 4 xe khiến 1 tài xế tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h trưa cùng ngày, xe container mang BKS: 51C – 261.15 lưu thông trên cầu Phú Mỹ hướng từ quận 7 về quận 2. Khi đang đổ dốc cầu thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 thì bất ngờ tông mạnh vào đuôi xe tải mang BKS: 66C - 060.14, chạy cùng chiều.

Sài Gòn: Lại xảy ra tai nạn liên hoàn 4 ô tô trên cầu Phú Mỹ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Cú đâm mạnh khiến xe biển số 66C bị đẩy đi một đoạn, húc vào xe container mang BKS: 51C - 250.23 khiến xe này tiếp tục lao tới tông vào đuôi xe tải khác phía trước. Vụ việc may mắn không gây thương vong về người, 4 phương tiện dính chùm vào nhau, hư hỏng nhiều phần.

Vụ va chạm khiến giao thông qua cầu tê liệt, hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau chôn chân trên cầu nhiều giờ. 

Sài Gòn: Lại xảy ra tai nạn liên hoàn 4 ô tô trên cầu Phú Mỹ - Ảnh 2
Hàng nghìn phương tiện chôn chân trên cầu. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 2 có mặt, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đến khoảng 16h chiều cùng ngày, hiện trường mới được giải quyết xong, giao thông dần ổn định.

Trước đó, vào chiều ngày 20/12, cũng gần vị trí này đã xảy ra tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện khiến 1 tài xế điều khiển xe ô tô 4 chỗ tử vong.

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