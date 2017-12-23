Trong lúc chơi đùa, các bé đã rủ nhau ra ao phía sau nhà tắm. Khi người thân phát hiện thì cả 3 em đã bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Sáng nay (23/12), lãnh đạo UBND xã Bảo Vinh, thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 trẻ em tử vong dưới ao nước.

Theo đó, trưa hôm qua (22/12), hai chị em bé Cẩm Tú (5 tuổi) và bé Cẩm Tiên (2 tuổi) cùng bé Gia Huy (3 tuổi, hàng xóm) rủ nhau ra ao tắm.

Vào đầu giờ chiều, người nhà không thấy các bé đâu nên tá hỏa đi tìm. Thấy quần áo các bé trên bờ, gia đình lập tức xuống ao tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện thi thể của cả 3 em.

Người thân phát hiện 3 bé đã tử vong ở khu vực ao sau nhà - Ảnh: Internet

Nhận được tin báo, Công an xã và các cán bộ của UBND xã Bảo Vinh đã có mặt tại hiện trường để nắm thông tin vụ việc.

Chính quyền tại nơi gia đình các nạn nhân cư trú cũng đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân xấu số, theo Zing.

Gia đình đau đớn trước sự ra đi của các bé - Ảnh: Zing

Được biết, bé Cẩm Tú và bé Cẩm Tiên là con của một nữ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Bé Gia Huy là con của gia đình làm nông cũng thuộc diện hộ nghèo trong xã.

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