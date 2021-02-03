Quảng Trị: Truy tìm 1 người bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung

Tin nóng 03/02/2021 11:04

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang huy động lực lượng truy tìm 1 người bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch COVID-19. Trước đó, người này đã tham gia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cùng 1 nhóm người Trung Quốc.

Mới đây, Công an Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị ra thông báo truy tìm ông Lê Minh Xuyên (31 tuổi), trú tại xã Béc Hen Lớn, huyện Long Thạch, tỉnh Bạc Liêu về hành vi tự ý rời khỏi khu cách ly tập trung.

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Chứng minh nhân dân của ông Lê Minh Xuyên - Ảnh: VOV

Cơ quan chức năng cho biết vào khoảng 16h cùng ngày, ông Xuyên đã bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng dịch COVID-19 ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thuộc khu vực thị xã Quảng Trị. Đặc điểm nhận dạng của người này là cao khoảng 1m65, nặng khoảng 63-65kg. Lúc bỏ trốn, Xuyên đội mũ lưỡi trai, mặc áo thun màu đen và quần Jean.

Trước đó, vào 18h ngày 1/2, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cũng đã bắt giữ 5 người, trong đó có 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, bao gồm: Lizijian (SN1993), Jiang Sufa (SN2000), Meng Shliai và Chan Biao (SN1999) và ông Lê Minh Xuyên đi cùng nhóm này.

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Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong đó có ông Xuyên - Ảnh: VOV

Sau khi được khai báo y tế, những người này đã được đưa đi cách ly phòng dịch COVID-19 tập trung tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên ở thôn Tích Tường, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị. Thế nhưng ngay sau đó, 1 trong 4 người là ông Xuyên, đã tự ý rời khỏi khu cách ly tập trung.

Quảng Trị: Truy tìm 1 người bỏ trốn khỏi khu cách ly tập trung - Ảnh 3

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Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam Covid-19 trốn cách ly Covid-19

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