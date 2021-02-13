Quảng Ninh: Phát hiện ca nghi mắc COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm

Theo bản tin COVID-19 ngày 13/2, Quảng Ninh ghi nhận một nhân viên Nhà hàng Lẩu ếch Cổng Vàng (địa chỉ ở thị trấn Cái Rồng) nghi nhiễm COVID-19 sau 4 lần xét nghiệm.

Ca nghi nhiễm COVID-19 tại huyện Vân Đồn. Bệnh nhân là F1 của BN1553. Đây là nhân viên Nhà hàng Lẩu ếch Cổng Vàng (địa chỉ ở thị trấn Cái Rồng).

Qua lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày 30/1, 5/2 và 8/2 bệnh nhân có kết quả âm tính. Tuy nhiên đến ngày 12/2, sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần 4, bệnh nhân cho kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Người này đã tiếp xúc với các ca dương tính được công bố trước đó liên quan đến ổ dịch tại Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Nhận tin báo, cơ quan y tế huyện Vân Đồn đã nhanh chóng phong tỏa nhà hàng và đưa ca nghi nhiễm đi cách ly tập trung, đồng thời truy vết các F2, F3, F4 liên quan và đưa đi cách ly theo quy định.

Hiện cơ quan chức năng đã phát thông báo cho những ai từng tiếp xúc với ca nghi nhiễm COVID-19 nói trên từ 23/1 đến 28/1 nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly theo quy định.

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