Phát hiện người đàn ông chết lõa thể, tử thi bốc mùi nồng nặc trong căn nhà khóa kín

Tin nóng 10/03/2018 04:09

Sau khi phá cửa, mọi người bàng hoàng phát hiện ông Tường đã tử vong trong tình trạng lõa thể, tử thi trương phình, đang phân hủy mạnh. 

Tối 9/3, Công an TP.Mỹ Tho kết hợp với Công an tỉnh Tiền Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ trường hợp người đàn ông chết bất thường trong căn nhà khóa kín cửa. Vụ việc được người dân phát hiện và báo cảnh sát vào chiều cùng ngày.

Phát hiện người đàn ông chết lõa thể, tử thi bốc mùi nồng nặc trong căn nhà khóa kín - Ảnh 1
Người đàn ông 55 tuổi chết lõa thể trong nhà nhiều ngày - Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là ông Trịnh Minh Tường (55 tuổi, ngụ số nhà 39A1, đường Lê Thị Hồng Gấm, Khu phố 1, phường 6, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Nhiều ngày nay hàng xóm không thấy ông Tường ra vào ngôi nhà. 

Khoảng 18 giờ ngày 9/3, một số người dân phát hiện trong nhà ông Tường có nhiều nước chảy rò rỉ ra ngoài, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nên mọi người chạy đến kiểm tra. Tuy nhiên gọi cửa mãi mà không ai trả lời. Nhận thấy có điều bất thường, người dân lập tức trình báo sự việc lên Công an phường 6.

Nhận được tin, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, đồng thời phối hợp với người dân địa phương đập kính, phá cửa để vào bên trong. Lúc này, mọi người bàng hoàng phát hiện ông Tường đã tử vong trong tình trạng lõa thể, tử thi trương phình, đang phân hủy mạnh. 

Phát hiện người đàn ông chết lõa thể, tử thi bốc mùi nồng nặc trong căn nhà khóa kín - Ảnh 2
Ngôi nhà nơi phát hiện thi thể - Ảnh: Công an TPHCM

Hàng xóm cho biết ông Tường không phải quê gốc ở đây mà từ nơi khác đến cư ngụ. Ông làm đủ nghề như bán bánh mì, sửa chữa điện tử…

Khoảng 10 năm trước đây khi về nơi này sinh sống, ông Tường đã làm đám cưới nhưng sống chung được vài ngày thì người vợ ôm tiền và vàng cưới bỏ đi. Từ đó đến nay nạn nhân ở một mình và gần như không qua lại với bà con hàng xóm. Tuy nhiên ông cũng không xích mích hay làm mất lòng ai bao giờ.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Mỹ Tho và Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra xử lý.

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