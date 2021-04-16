Ông ‘trùm’ dùng mạng xã hội điều hành đường dây thầu đề ‘cực khủng’, giao dịch hơn 300 tỷ đồng

Đường dây thầu đề hoạt động thời gian dài cùng nhiều chiêu thức tinh vi, kín kẽ có số tiền giao dịch trên 300 tỷ đồng.

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM, ngày 15/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. HCM bắt 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Được biết, đối tượng Nguyễn Vũ Anh Tuấn (tự Tý, 31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) là người cầm đầu đường dây này. Đối tượng Nguyễn Vũ Anh Tuấn (tự Tý, 31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) là người cầm đầu đường dây này - Ảnh: Công an TP.HCM Trước đó, ngày 13/4, cơ quan chức năng đã ập vào bắt giữ Trịnh Hữu Vượng (52 tuổi) đang nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới tại huyện Hóc Môn (TP.HCM). Cùng lúc này, các tổ công tác khác của cơ quan công an cũng đồng loạt khám xét hơn 10 điểm tại các địa bàn quận Tân Phú, quận 12, Gò Vấp, Phú Nhuận... bắt giữ Tuấn cùng đồng bọn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 800 triệu đồng, 14.100 USD và một số tang vật có liên quan vụ án như điện thoại, laptop… 1 đối tượng trong đường dây thầu đề 'cực khủng' - Ảnh: Công an TP.HCM Theo cơ quan công an, đường dây thầu đề do Tuấn cầm đầu hoạt động trong thời gian dài, số tiền giao dịch “cực khủng” lên đến hơn 300 tỷ đồng.

Phương thức làm việc của Tuấn là hắn sẽ tạo nhiều nhóm tin nhắn qua các phần mềm imessage, Telegram...với các đối tượng Đỗ Thị Thiên Kim, Trần Tú Bảo Ngọc, Đinh Thị Cẩm Tiên và một số người khác để nhận lô, số đề từ đại lý cấp dưới. Sau đó Tuấn đưa lên các nhóm để cùng các đại lý khác tổ chức đánh bạc, hưởng tiền cò chênh lệch. Tang vật trong vụ án - Ảnh: Công an TP.HCM Ban đầu Tuấn trực tiếp đứng ra nhận phơi đề từ các đại lý cấp dưới rồi chuyển lên cho các đại lý cấp trên. Đến giữa năm 2019, do phơi đề nhiều, số tiền nhận phơi đề lớn nên Tuấn đã thuê Ngô Phùng Anh Đào, đứng ra giúp Tuấn quản lý nhận phơi đề và tính toán tiền cá cược thắng thua. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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