Ông ‘trùm’ dùng mạng xã hội điều hành đường dây thầu đề ‘cực khủng’, giao dịch hơn 300 tỷ đồng

Theo thông tin từ báo Công An TP.HCM, ngày 15/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. HCM bắt 7 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số đề. Được biết, đối tượng Nguyễn Vũ Anh Tuấn (tự Tý, 31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) là người cầm đầu đường dây này.

Đối tượng Nguyễn Vũ Anh Tuấn (tự Tý, 31 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) là người cầm đầu đường dây này - Ảnh: Công an TP.HCM

Trước đó, ngày 13/4, cơ quan chức năng đã ập vào bắt giữ Trịnh Hữu Vượng (52 tuổi) đang nhận phơi đề của các đại lý cấp dưới tại huyện Hóc Môn (TP.HCM). Cùng lúc này, các tổ công tác khác của cơ quan công an cũng đồng loạt khám xét hơn 10 điểm tại các địa bàn quận Tân Phú, quận 12, Gò Vấp, Phú Nhuận... bắt giữ Tuấn cùng đồng bọn.