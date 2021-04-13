Cháu trai tâm thần dùng chày đánh chết bà ngoại bị bệnh nằm liệt giường

Tin nóng 13/04/2021 20:56

Bà ngoại bệnh liệt giường, cháu trai có tiền sử bị bệnh tâm thần nghĩ bà mắng mình nên dùng chày đánh bà tử vong.

Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, vụ việc xảy ra vào ngày 12/4 tại một phòng trọ ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 

chay
Sau khi bị đánh bà Liếp chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi lịm đi - Ảnh minh họa: Internet

Được biết nạn nhân là bà Trần Thị Liếp (76 tuổi, quê ở An Giang). Bà Liếp đã nằm một chỗ từ lâu do tai biến và bị liệt nửa người.

Vào sáng hôm xảy ra sự việc sau khi bà Liếp ăn sáng xong đang nằm xem tivi thì cháu ngoại của bà tên Đào Văn Thum (32 tuổi) từ trên gác đi xuống. Lúc này bà Liếp hướng mắt về cháu nói điều gì đó không rõ. Vì nghĩ ngoại la mắng mình nên Thum liền ra ngoài đóng cửa phòng rồi đẩy bà xuống đất. Sau đó, Thum dùng một chiếc chày gỗ đánh vào sau cổ bà ngoại. Lúc này nạn nhân chỉ kịp kêu lên thất thanh rồi bất tỉnh. Ngày sau đó, người nhà đã đưa bà Liếp đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Riêng đối tượng Thum sau khi dùng chày đánh bà Liếp thì đã rời khỏi hiện trường.

Được biết đối tượng Thum từng có tiền sử bị bệnh tâm thần. Hiện Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

Mất mèo, một thầy giáo dùng xà beng đánh 'lún sọ' người đàn ông đi đường

Mất mèo, một thầy giáo dùng xà beng đánh 'lún sọ' người đàn ông đi đường

Vì cho rằng hàng xóm ăn trộm con mèo làm thịt, một giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng ở Tiền Giang đã dùng xà beng đánh nhầm một người đàn ông đi đường đến mức nguy kịch. Hiện thầy giáo này đã bị tạm giữ hình sự.

Xem thêm
Từ khóa:   cháu ngoại dùng chày đánh bà cháu đánh bà tử vong án mạng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 5 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 21 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào