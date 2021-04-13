Bà ngoại bệnh liệt giường, cháu trai có tiền sử bị bệnh tâm thần nghĩ bà mắng mình nên dùng chày đánh bà tử vong.

Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, vụ việc xảy ra vào ngày 12/4 tại một phòng trọ ở phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Sau khi bị đánh bà Liếp chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh rồi lịm đi - Ảnh minh họa: Internet

Được biết nạn nhân là bà Trần Thị Liếp (76 tuổi, quê ở An Giang). Bà Liếp đã nằm một chỗ từ lâu do tai biến và bị liệt nửa người.

Vào sáng hôm xảy ra sự việc sau khi bà Liếp ăn sáng xong đang nằm xem tivi thì cháu ngoại của bà tên Đào Văn Thum (32 tuổi) từ trên gác đi xuống. Lúc này bà Liếp hướng mắt về cháu nói điều gì đó không rõ. Vì nghĩ ngoại la mắng mình nên Thum liền ra ngoài đóng cửa phòng rồi đẩy bà xuống đất. Sau đó, Thum dùng một chiếc chày gỗ đánh vào sau cổ bà ngoại. Lúc này nạn nhân chỉ kịp kêu lên thất thanh rồi bất tỉnh. Ngày sau đó, người nhà đã đưa bà Liếp đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Riêng đối tượng Thum sau khi dùng chày đánh bà Liếp thì đã rời khỏi hiện trường.

Được biết đối tượng Thum từng có tiền sử bị bệnh tâm thần. Hiện Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra và làm rõ vụ việc.

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