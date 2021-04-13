Mất mèo, một thầy giáo dùng xà beng đánh 'lún sọ' người đàn ông đi đường

Tin nóng 13/04/2021 19:58

Vì cho rằng hàng xóm ăn trộm con mèo làm thịt, một giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng ở Tiền Giang đã dùng xà beng đánh nhầm một người đàn ông đi đường đến mức nguy kịch. Hiện thầy giáo này đã bị tạm giữ hình sự.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều hôm nay (13/4), cơ quan CSĐT Công an TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự ông Trần Bảo Châu (45 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho) để điều tra về hành vi dùng xà beng đánh nhiều cái vào đầu một người đàn ông đi đường. Hậu quả, khiến nạn nhân bị lún sọ, xuất huyết não, đang nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang.

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Đáng nói, ông Trần Bảo Châu hiện đang là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (ở TP. Mỹ Tho) - Ảnh minh họa: Internet

 

Theo kết quả điều tra ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ đêm 10/4. Thời điểm này, ông Châu chửi bới một gia đình cùng xóm vì phát hiện trong đống rác nhà này có lông và đầu con mèo nhà ông bị mất. Ông cho rằng nhà hàng xóm đã trộm con mèo của ông để ăn thịt.

 

Khi hai bên cự cãi ông Châu đã dùng xà beng đập phá nhà hàng xóm. Sau đó ông bị đánh và chạy về sân nhà. Trong lúc tức giận do bị đuổi đánh, ông Châu đã dùng xà beng đập liên tục vào một người đàn ông (tầm 35 tuổi) đang đi bộ ngang trước nhà mình. Do bị tấn công bất ngờ và dữ dội, người đàn ông chưa rõ danh tính này gục tại chỗ sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

 

Theo Công an TP. Mỹ Tho và Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang, hiện nạn nhân đã được phẫu thuật nhưng chưa thể nói hoặc viết để cung cấp tên họ của mình.

 

Chiều cùng ngày, thầy Nguyễn Văn Nhuần, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết nhà trường vừa tiếp nhận công văn của cơ quan CSĐT Công an TP. Mỹ Tho liên quan đến vụ việc trên. Theo thầy Nhuần, thầy Châu đã giảng dạy tại trường THPT Trần Hưng Đạo từ năm 2009 đến nay. 

“Chúng tôi sẽ xin ý kiến của Sở GD-ĐT Tiền Giang để thực hiện đúng trình tự pháp luật đối với giáo viên có liên quan, dính líu đến hành vi cố ý gây thương tích”, thầy Nhuần thông tin.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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