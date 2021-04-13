Nóng: Gần 200 cán bộ, nhân viên Bệnh viện Bạch Mai xin nghỉ việc, chuyển công tác

Tin nóng 13/04/2021 22:25

Mới đây, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã xác nhận thông tin về việc gần 200 cán bộ, nhân viên tại bệnh viện này xin nghỉ việc, chuyển công tác.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, chiều hôm nay (tức 13/4) ban lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã xác nhận thông tin gây xôn xao trong dư luận về việc nhiều nhân viên, cán bộ y tế, trong đó có những nhân lực chất lượng cao của một số khoa phòng xin nghỉ việc, chuyển công tác. 

Benh vien bach mai
Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Internet

Cũng vào thời gian trên, Ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết thêm, không phải gần 100 nhân lực của bệnh viện nghỉ việc mà là gần 200 người.

Ông Tuấn cũng thông tin thêm, những nhân viên nghỉ việc không phải đều là nhân lực trình độ cao mà có những trường hợp nghỉ việc do bệnh viện sắp xếp lại biên chế và vị trí việc làm sau khi thực hiện tự chủ tài chính hoàn toàn.

Bên cạnh đó, ông Tuấn cho hay: "Có một số trong số gần 200 người này có trình độ tiến sĩ, có người là phó giáo sư, nhưng đó là họ chuyển sang nơi có thu nhập cao hơn".

Cũng theo Người Lao Động, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Y tế), cho biết đã nhận được báo cáo từ Bệnh viện Bạch Mai về việc có nhiều người lao động, nhân viên y tế tại bệnh viện này xin nghỉ việc. Theo vị này với trách nhiệm là cơ quan quản lý, Bộ Y tế đã biết việc này và yêu cầu bệnh viện báo cáo vào ngày 2/2/2021 và nhận được báo cáo từ bệnh viện vào 22/3.

 

Theo đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, nguyên nhân của việc cán bộ, viên chức xin chuyển công tác thì có nhiều. Trong báo cáo của bệnh viện có phân tích một trong các nguyên nhân là do chế độ, chính sách đãi ngộ với viên chức, người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19, tổng doanh thu của bệnh viện giảm. Phía bệnh viện hiện cũng đã đề nghị Bộ Y tế sớm ban hành giá trần dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu để có thêm nguồn thu cho bệnh viện, góp phần nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức.

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