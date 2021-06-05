Nóng: Tuyên bố 'lột mặt' một ca sĩ trong showbiz nhưng bị đòi kiện ngược, bà Phương Hằng đã có đối thủ nặng ký?

Bà Nguyễn Phương Hằng e rằng đã có đối thủ “một chín một mười” sau khi lôi Duy Mạnh vào livestream của mình tối 4/6, nam ca sĩ đã có động thái đáp trả gay gắt.

Cộng đồng mạng đang truyền tay nhau những comment của ca sĩ Duy Mạnh “ăn miếng trả miếng” với bà Nguyễn Phương Hằng. Nam ca sĩ vốn là người khá thẳng tính, sẵn sàng “đốp chát” với anh dám động đến mình. Ngay khi được fan “méc” sự việc tên tuổi mình bị bà Hằng “réo” gọi trong livestream, anh đã bình thản cho rằng bản thân không chơi trò “núp lùm”, cũng chẳng rảnh để kết thân với ai trong showbiz, càng không sợ bị vợ ông Dũng “lò vôi” bốc phốt. Duy Mạnh tuyên bố thách thức: "Bảo bà đưa tin nhắn lên, bóc trần sự thật về anh đi, anh đợi. Anh *** bao giờ thèm chơi trò núp lùm các em nhé! Vì anh chả chơi thân với ai trong showbiz để mà lập nhóm núp lùm. Vừa rồi có người add anh vào cái nhóm nào đó, rồi xin anh chữ ký để kiện bà ý nhưng anh thoát nhóm và *** tham gia. Cứ đưa hết tin nhắn bóc phốt lên đi anh đợi".

Duy Mạnh cũng 'không phải dạng vừa đâu' khi sẵn sàng thách thức lại nếu bà Hằng còn tiếp tục 'réo' tên mình - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều khán giả vào khuyên anh không nên đôi co với phụ nữ nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm mấy - Ảnh: Chụp màn hình "Tao sợ cái ** nè! Tao muốn thì tao nói thẳng mặt. Thậm chí lúc trước có cả những bài báo về chuyện bà ý và chồng cũ của bà ý. Có người gửi cho tao tao cũng *** quan tâm. Bà ấy mới cho người xóa link bài đó nhưng có người vẫn lưu lại vào gửi cho tao. Nhưng tao cũng *** đưa lên làm gì. Các chú phải biết rằng bả bị gọi lên 2 lần và nhắc nhở là bà livestream ăn nói không cẩn thận, vu khống mà không có bằng chứng là có thể sẽ bị kiện ngược. Nên luật sư của bà ý mới khuyên bà là không nên nhắc tên Hồng Vân, Hoài Linh nữa. Nên bây giờ bà ý chơi chiêu nên chỉ nhắc là HV và HL, như vậy khó có thể kiện được bà ý". Nam ca sĩ gay gắt “bồi” thêm để chứng tỏ mình là đối thủ “nặng ký” của bà Hằng chứ chẳng vừa.

Ca sĩ Duy Mạnh khá thẳng tính và hay đáp trả ai dám động đến mình, bà Phương Hằng cũng không ngoại lệ - Ảnh: FB Ngay sau đó một tài khoản đã vào góp ý: "Không nên so đo với đàn bà, sống chuẩn mực đàn ông", Duy Mạnh khẳng định anh không chửi nhau với phụ nữ tuy nhiên sẽ sẵn sàng đợi bà Hằng đưa ra bằng chứng bốc phốt rồi sẽ giải quyết nó theo cách riêng của mình. Bà Hằng hát và tuyên bố vạch mặt ca sĩ Duy Mạnh trong livestream tối qua, bà khoe giọng ca vì muốn lấn sân showbiz chăng? - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã lôi Duy Mạnh vào livestream của mình sau khi thông tin nam ca sĩ này dùng từ ngữ thô tục chửi bới bà: “Ca sĩ Duy Mạnh quý vị cũng đã biết rồi phải không? Chửi tôi không thương tiếc, khi động vào rồi mới hiện ra những trò mất dạy. Lần sau tôi sẽ lột mặt trần trụi ca sĩ này cho quý vị biết. Tôi không hề quen, không hề biết mà núp lùm chửi tôi... Đằng sau những hào quang đó là những lời nói thiếu văn hóa kinh khủng khiếp lắm, chửi tôi bằng những ngôn ngữ không chấp nhận được. Đạo đức của họ để đâu, họ là những người của công chúng đó quý vị, mà họ chửi tôi vậy đó. Hỏi sao họ chửi rủa tôi thậm tệ, chửi tôi cả bầy cả lũ, những lời không còn thuốc chữa.Quý vị thấy ghê không, toàn là những người có tên tuổi mà dùng Facebook, tin nhắn để miệt thị. Chửi những câu mà nếu không kiềm chế được là đổ máu như chơi, mất dạy không thể tưởng tượng được. Mà mang danh ca sĩ đó không quý vị".

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