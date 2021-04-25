Nóng: Cháy lớn tại nhà xưởng công ty Doosan, khói đen bốc cao hàng chục mét

Tin nóng 25/04/2021 20:09

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khống chế đám cháy lớn xảy ra từ khu vực xưởng sản xuất của Công ty TNHH Doosan Electro-Materials Việt Nam (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, khoảng 16 ngày 25/4, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty TNHH Doosan Electro-Materials Việt Nam tại khu C&D lô XN6-II, KCN Đại An mở rộng (thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương).

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Nhân viên trực của công ty phát hiện đám cháy từ khu vực phòng bản mạch - Ảnh: Facebook

Được biết vào thời gian trên, nhân viên trực của công ty phát hiện đám cháy từ khu vực phòng bản mạch thông qua hệ thống chuông báo cháy. Sau đó, đám cháy lan rộng ra các khu vực xung quanh xưởng sản xuất. Tại hiện trường, cột khói đen bốc ra từ nhà xưởng cao hàng chục mét, dày đặc cả một vùng.

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 Cột khói đen bốc ra từ đám cháy cao hàng chục mét - Ảnh: Facebook

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Hải Dương đã điều động 6 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do nhà xưởng chứa vật liệu dễ cháy dùng phục vụ sản xuất dây, cáp điện và thiết bị điện tử nên lửa nhanh chóng cháy lan, gây khó khăn cho việc dập lửa. 

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Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy để tránh cháy lan - Ảnh: Facebook

May mắn vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực khống chế đám cháy và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

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Khoảng 11h30 ngày 24/4, lực lượng chức năng đã tiếp nhận tin báo của gia đình anh H. trú tại thôn Trực Mỹ, xã Yên Cường, tỉnh Nam Định về việc con trai anh H. tử vong bất thường trong nhà tắm. Sau khi cơ quan công an vào cuộc, đã bắt giữ nghi phạm.

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