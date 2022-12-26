Lực lượng chức năng TP. Thủ Đức đã có mặt ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin từ Vietnamnet, rạng sáng 26/12, lực lượng chức năng TP. Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phối hợp với các bên liên quan điều tra nguyên nhân sự cố đu quay dây văng ở Nhà thiếu nhi TP. Thủ Đức gặp sự cố, nghiêng sang một bên khi vận hành.

Theo thông tin ban đầu, gần 21h ngày 25/12, nhiều em nhỏ được phụ huynh đưa đến Nhà thiếu nhi TP. Thủ Đức, nằm trên đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu để vui chơi. Trong lúc các em đang chơi trò đu quay dây văng thì bất ngờ phần đu quay cao 9m gặp sự cố, nghiêng khởi trụ đỡ về một phía khoảng 45 độ.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường xảy ra sự cố - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi trẻ, sự việc khiến các em nhỏ đang chơi hoảng loạn, la hét. Chiếc đu quay sau đó dừng lại và nhiều người hỗ trợ phụ huynh, bảo vệ, công an địa phương... đưa các bé xuống đất an toàn, dù vậy nhiều bé vẫn tỏ ra sợ hãi.

Ngay sau đó, nhân viên kỹ thuật của Nhà thiếu nhi Thủ Đức có mặt khắc phục sự cố. Lực lượng chức năng TP. Thủ Đức cũng có mặt ghi nhận vụ việc, điều tra nguyên nhân.

Nhân viên kỹ thuật đang kiểm tra, khắc phục sự cố - Ảnh: Vietnamnet

Đến 22h30, công tác khắc phục sự cố vẫn đang được thực hiện.

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