Nhật ký đẫm nước mắt của người con gái hiến tạng cứu người để lại cho ba mẹ

Tin nóng 19/11/2022 11:48

Nữ sinh viên đại học 21 tuổi đã trao cuộc sống mới cho 7 người khác và ra đi vào chuyến đi cuối cùng.

Cô gái 21 tuổi rơi vào trạng thái chết não do một vụ tai nạn bất ngờ.

Nhật ký đẫm nước mắt của người con gái hiến tạng cứu người để lại cho ba mẹ - Ảnh 1
Ảnh: Weibo 

Cô gái bị chẩn đoán chết não do tai nạn đột ngột đã đem lại cuộc sống mới cho những người khác và trở thành ngôi sao trên bầu trời.

Cụ thể là vào giờ địa phương, kênh truyền thông Hong Kong HK01 đã đưa tin về sự qua đời của Liu Jiali, một cô gái 21 tuổi đến từ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Nhật ký đẫm nước mắt của người con gái hiến tạng cứu người để lại cho ba mẹ - Ảnh 2
Ảnh: Weibo 

Theo báo cáo, Liu Jiali là một nữ sinh viên đại học bình thường chuyên ngành kỹ thuật điện.

Nhưng tháng trước, sau khi trải qua cơn tai nạn bất ngờ, cô ấy đã được điều trị hơn 40 ngày và đến ngày thứ 13 thì cô đã rơi vào trạng thái chết não.

Nhật ký đẫm nước mắt của người con gái hiến tạng cứu người để lại cho ba mẹ - Ảnh 3
Ảnh: Weibo 

Cô gái 21 tuổi đã mang lại cuộc sống mới cho 7 người nhờ hiến tạng

Cha mẹ của Liu Jiali cảm thấy như bầu trời  sụp đổ, nhưng họ vẫn đồng ý trong khó khăn với việc hiến tạng mà con gái họ hằng mong ước.

Tim, phổi, gan, thận và giác mạc của Liu Jiali đã được hiến tặng.

Nội tạng của cô đã được chuyển cho những người cần và 7 người đã được trao tặng cuộc sống mới như một món quà.

Nhật ký đẫm nước mắt của người con gái hiến tạng cứu người để lại cho ba mẹ - Ảnh 4
Ảnh: Weibo 

Liu Jiali đã qua đời như vậy, nhưng ngay cả sau khi mất, cô ấy vẫn có thể nhìn thấy cả thế giới. Sau khi kết thúc cuộc đời, các nhân viên y tế đã gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến cô ấy khi cô được đặt trên giường phẫu thuật để hiến tặng nội tạng.

Trước giây phút cuối cùng và cũng là sự khởi đầu của một cuộc sống mới của Liu Jiali, các nhân viên y tế đã bày tỏ lòng kính trọng và gửi lời cảm ơn.

Người mẹ bật khóc nức nở khi đọc những dòng nhật ký do Ryu Jiari để lại

Nhật ký đẫm nước mắt của người con gái hiến tạng cứu người để lại cho ba mẹ - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Sau sự ra đi của Liu Jiali, khi người mẹ đang sắp xếp lại đồ đạc của cô ấy đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy cuốn nhật ký Cuốn nhật ký chứa đựng những suy nghĩ của Liu Jiali về những gì cô ấy sẽ làm nếu cô ấy chỉ còn sống đúng 3 ngày.

Cô ấy đã viết: “Nếu tôi chỉ còn ba ngày trong đời, tôi sẽ không rời xa cha mẹ mình. Tôi muốn ở bên cạnh họ và nói lời tạm biệt với họ”.

Nhật ký đẫm nước mắt của người con gái hiến tạng cứu người để lại cho ba mẹ - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Từng dòng từng chữ trong cuốn nhật ký, đều có thể cảm nhận được rằng Liu Jiali đã yêu và quan tâm đến gia đình của mình nhiều như thế nào.

Những lời chia buồn từ cư dân mạng đang đổ về từ khắp nơi với mong muốn rằng Liu Jiali, người đã cứu sống nhiều sinh mạng sẽ trở thành một ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, và sẽ được hạnh phúc trên thiên đường.

Theo Insight

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