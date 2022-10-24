Ngoại tình rồi trở về xin tha thứ, chồng ngỡ vợ sẽ bỏ qua nào ngờ vô tình thấy sắc mặt "lạnh tanh" cùng bí mật đớn đau bấy lâu giấu kín

Tâm sự gia đình 24/10/2022 17:35

Ngày anh quay về cầu xin em tha thứ, em cảm thấy hả hê. Bởi cuối cùng anh cũng đã biết được cảm giác bị phản bội là như thế nào. Anh đã biết được những nỗi đau mà em phải chịu suốt thời gian qua. Nhưng anh ơi, tất cả đã muộn rồi.

Hạnh phúc muốn bền lâu phải được xây dựng trên tình yêu và sự tin tưởng. Khi niềm tin đã không còn thì tình yêu sao tồn tại được và hạnh phúc cũng không thể có.

Anh cứ nghĩ say nắng rồi quay về, chúng ta sẽ êm ấm như xưa. Anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh, rồi gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng anh sai rồi, lòng dạ đàn bà một khi đã nguội lạnh, thứ mà họ buông bỏ chính là người đàn ông bên cạnh. Anh có bao giờ thấy hạnh phúc nào tồn tại khi người kia phản bội hay chưa?

Ngoại tình rồi trở về xin tha thứ, chồng ngỡ vợ sẽ bỏ qua nào ngờ vô tình thấy sắc mặt 'lạnh tanh' cùng bí mật đớn đau bấy lâu giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người phản bội cuối cùng rồi cũng sẽ nhận trái đắng về cho mình mà thôi. Minh chứng là anh đã bị người đàn bà kia đá đi khi rỗng túi. Anh đã bị người đàn bà đó phản bội chỉ vì không đáp ứng được nhu cầu tiền bạc của cô ta.

Ngày anh quay về cầu xin em tha thứ, em cảm thấy hả hê. Bởi cuối cùng anh cũng đã biết được cảm giác bị phản bội là như thế nào. Anh đã biết được những nỗi đau mà em phải chịu suốt thời gian qua. Nhưng anh ơi, tất cả đã muộn rồi.

Thân xác của em ở bên anh, nhưng trái tim đã nguội lạnh. Bây giờ em chấp nhận sống bên anh là vì con, chứ anh chẳng còn quan trọng với cuộc đời em nữa rồi.

Đàn ông quay về sau khi lầm đường lỡ bước chẳng phải là anh hùng đâu. Anh đừng kiêu ngạo khi được vợ tha thứ. Bởi điều đó chẳng có gì là tự hào cả. Mỗi cuộc hôn nhân đều được xây dựng trên nền tảng tình yêu và lòng tin. Một khi lòng tin đã biến mất, tình yêu cũng chẳng còn. Vì con nên em mới tha thứ cho anh. Chứ bây giờ ở bên anh, em không còn chút cảm giác an toàn nào nữa.

Ngoại tình rồi trở về xin tha thứ, chồng ngỡ vợ sẽ bỏ qua nào ngờ vô tình thấy sắc mặt 'lạnh tanh' cùng bí mật đớn đau bấy lâu giấu kín - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Em cảm thấy sợ hãi mỗi khi chạm mặt với anh. Em cảm thấy mệt mỏi mỗi khi thấy anh. Mỗi lần nhìn anh, nghĩ đến việc anh từng ân ái với người khác, em cảm thấy ghê sợ. Thế nên anh đừng nghĩ quay về rồi gia đình mình lại hạnh phúc như xưa.

Đừng nghĩ em sẽ quên đi những chuyện mà anh đã làm. Phụ nữ tuy ngoài miệng mỉm cười cho qua nhưng trong lòng sẽ không bao giờ quên được. Nói em ích kỷ cũng được, nói em nhỏ nhen cũng chẳng sao. Bởi chẳng ai đủ cao thượng để bỏ qua hết những lỗi lầm của chồng trong một sớm một chiều. Đàn bà tha thứ nhưng sẽ không quên. 

Sau quãng thời gian bỏ theo bồ, chồng ăn năn xin quay lại tôi đã định gật đầu tha thứ cho chồng ngoại tình, cho tới khi tôi thấy một cảnh tượng đau lòng...

Sau quãng thời gian bỏ theo bồ, chồng ăn năn xin quay lại tôi đã định gật đầu tha thứ cho chồng ngoại tình, cho tới khi tôi thấy một cảnh tượng đau lòng...

Tôi cuối cùng cũng hiểu, dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không thể hạnh phúc với người chồng thế này. Tôi nhẹ nhàng rời đi, viết đơn ly hôn và hoàn toàn nhẹ nhõm để kết thúc.

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Từ khóa:   Tâm sự chuyện eva chuyện gia đình

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