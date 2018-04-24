Khoảng 8 giờ sáng nay (24/4), đang đi lượm phế liệu thì chị T. phát hiện một vật giống xương người bị cháy xém.

Liên quan đến vụ việc phát hiện một thi thể bị cháy xém một phần cạnh bụi chuối tại đường Tân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội), cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ danh tính nạn nhân.

Chị T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc - Ảnh: Internet

Được biết, sau khi phát hiện một vật có hình dáng giống xương người bị cháy xém, chị T. nhanh chóng trở về khu tập kết phế liệu, kể cho mọi người nghe. Sau khi kiểm tra, mọi người phát hiện ở đó có một thi thể đang phân hủy, một phần cơ thể bị cháy xém.

Hiện trường phát hiện thi thể - Ảnh: Internet

Theo lời kể của chị T., lúc phát hiện thi thể đã bốc mùi hôi thối nồng nặc, phần chân đã bị phân hủy một phần. Những phần khác thì bị đám bèo ở dưới phủ lên.

Những nhân chứng khác chia sẻ, lúc nhận được tin báo từ chị T., ai nấy đều bàng hoàng. Khi mọi người đến nơi thì nhìn thấy thi thể nạn nhân bị cháy, đang trong giai đoạn phân hủy. Bên cạnh đó, một phần thi thể bị bèo che nên không xác định được là nam hay nữ.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc - Ảnh: Internet

Theo suy đoán của những người có mặt tại hiện trường, có thể trước đó thi thể nạn nhân bị bao tải đè lên. Gần đây, mọi người đốt rác ở khu vực đó nên phần chân bị đốt cháy mới lộ rõ ra.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc.

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