Sau 5 tháng điều trị biến chứng do gọt cằm thẩm mỹ, người phụ nữ đã tử vong tại nhà riêng khiến gia đình vô cùng đau xót.

Chiều qua (11/2), chị T.T.Đ. (35 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TPHCM) đã tử vong sau 5 tháng bị tai biến vì phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện gia đình đang tổ chức hậu sự và sẽ làm lễ an táng cho chị Đ. tại nghĩa trang Phúc An Viên (quận 9).

Trước đó vào tháng 9/2017, nạn nhân đã đến gọt cằm làm đẹp tại Bệnh viện thẩm mỹ E. (phường 12, quận 10) rồi xảy ra tai biến dẫn đến hôn mê.

Một phụ nữ đã tử vong sau 5 tháng điều trị tai biến khi phẫu thuật gọt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ E. - Ảnh: Internet

Ca phẫu thuật gọt cằm của chị D. bắt đầu lúc 9 giờ, kết thúc lúc 12 giờ ngày 17/9/2017. Sau phẫu thuật, sức khỏe chị Đ. ổn định, bệnh nhân được rút nội khí quản, chuyển về phòng hồi sức. 20 phút sau, bệnh nhân chảy máu trong khoang miệng, được bác sĩ xử lý cầm máu ngay tại giường.

Tuy nhiên, 30 phút sau, lượng oxy trong máu của chị Đ. giảm đột ngột. Bệnh nhân bị suy hô hấp, vùng sàn miệng phù nề, được bác sĩ mở nội khí quản tại giường. Lúc này, chị Đ. đã ngưng tim. Đến 14 giờ 30 cùng ngày, chị Đ. được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Theo yêu cầu của gia đình, 14 giờ ngày 22/9, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ E. đã đưa chị Đ. lên máy bay chuyển sang Singapore tiếp tục điều trị. Khi đi, sinh hiệu bệnh nhân ổn, có thể tự thở qua ống khai thông khí quản, chỉ số nhận thức đạt 8/15 (lúc nhập viện 3/15).

Tuy nhiên sau gần 2 tuần điều trị, diễn biến sức khỏe của chị Đ. không cải thiện. Chi phí chữa trị tại Singapore quá tốn kém (trung bình khoảng 20 triệu/ngày) nên nạn nhân được đưa trở lại Việt Nam để tiếp tục điều trị. Đến chiều qua, bệnh nhân đã tử vong tại nhà riêng khiến gia đình vô cùng đau xót.

Hiện vụ việc vẫn đang được Sở Y tế TP.HCM làm rõ nguyên nhân chính thức.

Mê làm đẹp, người phụ nữ nguy kịch do phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm ở TP.HCM Sau cuộc phẫu thuật gọt cằm tại Bệnh viện thẩm mỹ Emcas (quận 10, TP.HCM), chị Đ. bị chảy nhiều máu vùng cổ họng dẫn đến suy hô hấp và hôn mê sâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-phu-nu-bi-bien-chung-khi-got-cam-da-tu-vong-sau-5-thang-vai-tu-phuong-271375.html