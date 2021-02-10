Khẩn cấp: TPHCM tìm người dự tiệc cưới nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm ngày 30/1

Tin nóng 10/02/2021 22:03

Theo thông báo của UBND Phường 3, quận Gò Vấp, cơ quan y tế đề nghị người từng dự tiệc cưới ở nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm từ 17h20 đến 20h30 ngày 30/1 liên hệ trạm y tế ngay vì có liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Tối 10/2, UBND phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM phát thông báo khẩn tìm những người đến dự tiệc tại nhà hàng tiệc cưới Adora Nguyễn Kiệm từ 17h20 đến 20h30 ngày 30/1. Những người đã từng đến đây phải liên hệ ngay Trạm y tế phường 3 ngay lập tức vì có ca nhiễm Covid-19 đã từng dự tiệc ở đây.

ca nhiem covid-19
Thông báo khẩn tìm người đã từng đến nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin, trong quá trình truy vết cơ quan chức năng xác định bệnh nhân 2016 tên L.A.H. từng đến nhà hàng trong khoảng thời gian nói là bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh nhân 2016 cùng bệnh nhân 2014, 2015 là em trai, mẹ và bố ở chung nhà với bệnh nhân 2003 (nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất), sinh sống tại quận 12.

Cụ thể, các cá nhân từng đến nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm (địa chỉ 371 Nguyễn Kiệm), tham dự tiệc cưới tại sảnh Sophia từ 17h20 đến 20h30 ngày 30/1 cần liên hệ ngay Trạm y tế phường 3, địa chỉ 124/3 đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp hoặc liên hệ số điện thoại 0765.333.771 để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.

Khẩn cấp: TPHCM tìm người dự tiệc cưới nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm ngày 30/1 - Ảnh 2

Tin vui: 27/137 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 ở Hải Dương có thể xuất viện vào ngày mai 30 Tết

Tin vui: 27/137 bệnh nhân đang điều trị COVID-19 ở Hải Dương có thể xuất viện vào ngày mai 30 Tết

Ngày 10/2, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết 27/137 bệnh nhân âm tính lần 3 với SARS-CoV-2 và có thể xuất viện vào 30 Tết.

Xem thêm
Từ khóa:   bệnh nhân Covid phòng chống Covid-19 COVID-19 ở Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 49 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào