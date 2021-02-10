Khẩn cấp: TPHCM tìm người dự tiệc cưới nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm ngày 30/1

Theo thông báo của UBND Phường 3, quận Gò Vấp, cơ quan y tế đề nghị người từng dự tiệc cưới ở nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm từ 17h20 đến 20h30 ngày 30/1 liên hệ trạm y tế ngay vì có liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

Tối 10/2, UBND phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM phát thông báo khẩn tìm những người đến dự tiệc tại nhà hàng tiệc cưới Adora Nguyễn Kiệm từ 17h20 đến 20h30 ngày 30/1. Những người đã từng đến đây phải liên hệ ngay Trạm y tế phường 3 ngay lập tức vì có ca nhiễm Covid-19 đã từng dự tiệc ở đây.

Thông báo khẩn tìm người đã từng đến nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin, trong quá trình truy vết cơ quan chức năng xác định bệnh nhân 2016 tên L.A.H. từng đến nhà hàng trong khoảng thời gian nói là bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, bệnh nhân 2016 cùng bệnh nhân 2014, 2015 là em trai, mẹ và bố ở chung nhà với bệnh nhân 2003 (nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất), sinh sống tại quận 12.

Cụ thể, các cá nhân từng đến nhà hàng Adora Nguyễn Kiệm (địa chỉ 371 Nguyễn Kiệm), tham dự tiệc cưới tại sảnh Sophia từ 17h20 đến 20h30 ngày 30/1 cần liên hệ ngay Trạm y tế phường 3, địa chỉ 124/3 đường Phạm Văn Đồng, phường 3, quận Gò Vấp hoặc liên hệ số điện thoại 0765.333.771 để được hướng dẫn thực hiện khai báo y tế.

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