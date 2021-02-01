Hơn 7.000 khẩu trang hết hạn sử dụng 'được phù phép' thành khẩu trang mới

Tin nóng 01/02/2021 21:41

Trong bối cảnh COVID-19 bùng phát, việc đeo khẩu trang là biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả hiện nay. Tuy nhiên, nhiều kẻ xấu đang cố tình thu gom khẩu trang cũ thay hạn sử dụng để tung ra thị trường.

Vừa qua, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La đã phát hiện và thu giữ 7.100 chiếc khẩu trang đã hết hạn sử dụng được chủ sở hữu tự ý dán đè nhãn nhằm kéo dài "date" thêm 2 năm.

Theo Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Sơn La, số khẩu trang này được đựng trong 3 thùng carton, tổng số là 142 hộp khẩu trang nhãn hiệu SHB Pro Mask (bên trong gồm 7.100 chiếc khẩu trang loại 3 lớp).

Theo đó, chủ sở hữu là ông Hà Tiến Hùng (ngụ tại tổ 5, phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La) đã thay hạn sử dụng cho toàn bộ số khẩu trang nói trên bằng cách tự ý dán đè "date" mới lên cho chúng. Cụ thể, ông đã dời ngày sản xuất từ 1/10/2020 thành 1/10/2022, tức là gia hạn thêm 2 năm.

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Cơ quan chức năng tỉnh Sơn La kiểm tra và xử lý số khẩu trang được chủ sở hữu tự ý thay 'date' - Ảnh: Cục QLTT Sơn La

Tại cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Hùng thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận toàn bộ số hàng trên là mua của một người không rõ tên, địa chỉ trên mạng về để bán lại, chưa kịp tuồn ra thị trường đã phát hiện kiểm tra và xử lý.

Đội QLTT số 1 tỉnh Sơn La đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông Hùng, tổng số tiền thu phạt là 13,94 triệu đồng, trong đó số tiền phạt là 4 triệu đồng và tịch thu toàn bộ hàng hoá vi phạm trị giá 9,94 triệu đồng.

Trong bối cảnh COVID-19 bùng phát, việc đeo khẩu trang là biện pháp phòng ngừa dịch bệnh hiệu quả hiện nay. Tuy nhiên, nhiều kẻ xấu đang cố tình thu gom khẩu trang cũ thay hạn sử dụng để tung ra thị trường. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thật sự sáng suốt, lựa chọn những nơi uy tín để mua hàng nhằm bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cũng như chung tay phòng chống virus SARS-CoV-2.

Hơn 7.000 khẩu trang hết hạn sử dụng 'được phù phép' thành khẩu trang mới - Ảnh 2

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