Sau khi giết vợ, người chồng để lại bức thư cho người thân. Trong bức thư, ông tự nhận mình là đứa con bất hiếu, nhờ em trai chăm sóc mẹ già và kể lại nguyên nhân mình ra tay giết vợ.

Liên quan đến vụ việc nam bác sĩ giết vợ mới cưới 5 tháng rồi vứt xác xuống sông, người thân cho biết vào ngày 31/8 họ nhận được một cuộc điện thoại thông báo bác sĩ Triệu Văn Hải (sinh năm 1976, trú phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng) "mất tích" bí ẩn. Đối tượng Hải tại cơ quan điều tra - Ảnh: Internet Nghi có chuyện chẳng lành, em trai Hải cùng vợ chạy xe máy vượt hàng trăm km đến nhà anh trai. Khi đến nơi, bên ngoài có vẻ rất bình thường nhưng khi gọi cửa thì không ai trả lời. Sau đó, gia đình thống nhất sẽ phá cửa xông vào nhà.

Kết hôn chưa bao lâu, cô dâu trẻ bị chồng sát hại rồi vứt xác xuống sông - Ảnh: Internet Tại đây, mọi người nhìn thấy trên bàn có một chai rượu, dưới đất có nhiều mảnh vỡ của chén, trong nhà vệ sinh có vết máu. Ngoài những dấu vết trên, người nhà còn phát hiện một bức thư tay do Hải để lại. Trong thư, người này nói rằng nguyên nhân giết vợ là do từ khi lấy nhau về hai người liên tục xảy ra tranh cãi. Hải giết vợ để chấm dứt cuộc đời. Ngoài ra, ở cuối thư nam bác sĩ này còn gửi lời xin lỗi đến mẹ, tự nhận bản thân là người con bất hiếu. Ngôi nhà xảy ra sự việc giờ đã bị niêm phong - Ảnh: Internet Ngay sau đó, mọi người nhanh chóng báo sự việc cho cơ quan công an. Sau khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng đặt nghi vấn Hải đã giết vợ và mở rộng điều tra.

Đến ngày 7/9, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện Triệu Văn Hải tại phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (thành phố Hà Nội), đưa về điều tra. Tại đây, Hải khai rằng vào chiều 30/8 vì mâu thuẫn nên đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Sau khi gây án, người này còn bình tĩnh ngồi uống rượu và viết thư cho gia đình rồi mới mang thi thể vợ đi phi tang xuống sông. Cơ quan chức năng đang tìm kiếm thi thể nạn nhân - Ảnh: Internet Được biết nạn nhân và Hải chỉ mới kết hôn vào hồi tháng 4 vừa qua. Trước đó, Hải đã từng kết hôn một lần nhưng tan vỡ vì thường xuyên bạo hành, đánh đập vợ.

Rúng động bác sĩ giết vợ, nhét thi thể vào bao tải quăng sông Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được người chồng giết vợ rồi nhét thi thể vào bao tải phi tang rồi lẩn trốn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-noi-dung-buc-thu-bac-si-giet-vo-vut-xac-xuong-song-de-lai-me-oi-con-la-dua-con-bat-hieu-296625.html