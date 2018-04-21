Hé lộ nguyên nhân đau lòng vụ con đánh chết mẹ 60 tuổi ở Đắk Nông

Tin nóng 21/04/2018 11:08

Khoảng 5 giờ sáng 19/4, người dân phát hiện bà Phụng nằm bất động bên lề đường, đầu có nhiều máu chảy ra, bên cạnh là con trai ruột của nạn nhân.

Chiều 20/4, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Khảm (26 tuổi, ngụ thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông) để điều tra làm rõ về hành vi sát hại mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Phụng (59 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, vào đêm ngày 18/4/2018, mẹ con bà Phụng đi bộ dọc theo Quốc lộ 14 từ xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng để về nhà. Nhưng do đói, khát nên phải ngồi nghỉ ven đường.

Đến 1 giờ 30 sáng, Đội tuần tra Công an xã Nghĩa Bình phát hiện mẹ con bà Phụng nên đã mua cho bánh mì, nước uống. Sau đó, hai mẹ con tiếp tục đi bộ để về nhà.

Khoảng 5 giờ sáng 19/4, người dân phát hiện bà Phụng nằm bất động bên lề đường Quốc lộ 14, đầu nạn nhân nằm gác lên cành củi khô, có nhiều máu chảy ra, Khảm cũng ngồi ngay cạnh đó nên báo công an.

Nhận được tin, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường đưa bà Phụng đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Hé lộ nguyên nhân đau lòng vụ con đánh chết mẹ 60 tuổi ở Đắk Nông - Ảnh 1
Hiện trường vụ con tâm thần đánh chết mẹ - Ảnh: Công an nhân dân

Tại cơ quan điều tra, Khảm khai nhận đã dùng gậy gỗ đánh chết mẹ mình. Nguyên nhân là do bà Phụng nói: "Khổ quá rồi, đánh chết mẹ đi".

Cán bộ địa phương cho biết, nhà bà Phụng có hoàn cảnh rất khó khăn. Khi biết thông tin sự việc, chồng bà Phụng đã đến làm thủ tục đưa thi thể về nhà an táng. Người chồng cũng thông tin thêm, bà Phụng và Khảm đã có biểu hiện bệnh tâm thần từ trước.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

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