Sáng 22/2, Sở Y tế Hải Phòng thông tin về ca dương tính COVID-19 mới trên địa bàn là một nữ nhân viên y tế.

Theo đó, ca dương tính mới là Đ.T.P., 26 tuổi, trú xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nữ nhân viên 26 tuổi đang làm việc ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng có 2 lần xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong xét nghiệm diện rộng cho nhân viên y tế, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 vào ngày 21/2 do Đại học Y Hà Nội thực hiện. Sau đó, đơn vị này gửi mẫu cho Trung tâm Y tế dự phòng làm xét nghiệm khẳng định và có kết quả dương tính vào lúc 5h ngày 22/2.



Lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn tại khu vực xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên - Ảnh: Đài PT-TH Thủy Nguyên

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, bệnh nhân Đ.T.P. làm nhiệm vụ tiếp đón, phân luồng bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng. Trong 14 ngày trở lại đây, bệnh nhân không đi ra khỏi Hải Phòng, không có triệu chứng bệnh hô hấp.

Sáng nay, UBND TP Hải Phòng đã có cuộc họp khẩn với liên ngành sau khi tiếp nhận thông tin về bệnh nhân này.

Bà Phạm Thu Xanh, tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng cho biết, cơ quan chức năng đang tập trung khoanh vùng phong tỏa những điểm người này lưu trú, xác định rõ thêm lịch trình của nữ bệnh nhân để truy vết những trường hợp F1, F2 liên quan.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Hải Phòng đề nghị người dân đã từng tiếp xúc gần với bệnh nhân liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất, trung thực trong khai báo lịch sử di trú, tình trạng sức khỏe của mình để ngành y tế điều tra dịch tễ, giám sát, cách ly theo quy định.

Hải Dương: Nam sinh lớp 7 mắc Covid-19 từng có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 Mới đây, Bộ Y tế thông tin về nam sinh lớp 7 là ca mắc COVID-19 mới trong vùng phong tỏa tỉnh Hải Dương. Trước đó, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hai-phong-mot-nhan-vien-y-te-duong-tinh-voi-sars-cov-2-phong-toa-tam-thoi-1-benh-vien-1-xa-396644.html