Hai nữ sinh đã mất tích 5 ngày sau cuộc gọi khó hiểu với cha mẹ

Tin nóng 28/02/2018 10:20

Khi liên lạc với hai thiếu nữ bằng điện thoại, cha mẹ các em sửng sốt vì nhận được câu trả lời khó hiểu.

Sáng nay (28/2), Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) xác nhận, đơn vị này đã nhận được đơn trình báo của hai gia đình chị Giang và chị Nga (cùng trú xã Thọ Lộc, huyện Thọ Xuân) về việc hai con gái của họ đã đi khỏi nhà từ 5 ngày ngay khiến cả gia đình vô cùng lo lắng.

Hai thiếu nữ mất tích là Lê Thị Oanh (16 tuổi, con chị Nga) và Lê Thị Quỳnh (con chị Nga). Oanh và Quỳnh hiện đang học lớp 10C, trường THPT Lê Văn Linh.

Hai nữ sinh đã mất tích 5 ngày sau cuộc gọi khó hiểu với cha mẹ - Ảnh 1
Hai nữ sinh 16 tuổi đã mất tích 5 ngày nay khiến gia đình vô cùng lo lắng - Ảnh: Zing

Khoảng 13 giờ ngày 23/2 (tức mùng 8 Tết), Oanh và Quỳnh xin phép bố mẹ đến trường như thường lệ. Đến cuối ngày, gia đình trông ngóng mãi vì không thấy hai em đi học về.

Khi liên lạc với hai thiếu nữ bằng điện thoại, cha mẹ các em sửng sốt vì nhận được câu trả lời giống nhau: "Con đi làm, bố mẹ ở nhà yên tâm, không phải lo cho con".

Từ hôm đó đến nay đã 5 ngày trôi qua, điện thoại của Oanh và Quỳnh luôn trong tình trạng tắt máy. Cả hai nhà đã tích cực tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì.

Hai người mẹ cho biết, khi đi các em vẫn mặc quần áo học sinh và không có tiền bạc gì mang theo. Họ nghi ngờ hai nữ sinh bị kẻ xấu dụ dỗ bỏ nhà đi với mục đích xấu. 

Cô giáo Trần Thị Sơn, giáo viên chủ nhiệm của Oanh và Quỳnh cho biết hai em học tốt, cá tính và chơi rất thân với nhau.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) tích cực điều tra, làm rõ.

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