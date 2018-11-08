Sau khi chém người bạn nhậu 46 nhát khiến nạn nhân tử vong, Quới lên giường ngủ cạnh xác chết cả đêm.

Hôm qua (7/11), Công an Đồng Tháp cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can đối với La Văn Quới (sinh năm 1982, ngụ xã Phong Hòa, huyện Lai Vung) để điều tra hành vi giết người.

Ngôi nhà xảy ra sự việc - Ảnh: Internet

Theo Người lao động, Quới và anh Nguyễn Gia Hiển (sinh năm 1970) đều nghiện rượu, cả hai thường xuyên nhậu với nhau. Vào ngày 27/10, một người hàng xóm đến tìm Quới có việc. Khi đẩy cửa vào nhà, người này phát hiện anh Hiển chết trong tư thế ngồi trên sàn nhà còn Quới ngủ trên giường cạnh thi thể nạn nhân.

Xung quanh hiện trường có nhiều vết máu, cùng con dao nghi là tang vật gây án. Ngay khi nhận được thông tin từ người dân, cơ quan công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và tạm giữ đối tượng Quới để điều tra.

Kết quả khám nghiệm cho thấy vùng đầu nạn nhân có 18 vết thương, phần chân và tay có 28 vết thương, tử vong do sốc mất máu cấp.

Tại cơ quan điều tra, Qưới khai trong lúc nhậu vì xảy ra mâu thuẫn, đối tượng lấy dao chém vào đầu, tay và chân của anh Hiển khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án xong, Quới lên giường ngủ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Quới có dấu hiệu rối loạn tâm thần do nghiện rượu. Cơ quan điều tra đã làm các thủ tục, đưa Quới đi chữa trị và giám định tâm thần.

Thanh niên dùng dao đâm bạn nhậu tử vong Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nam thanh niên đã dùng dao đâm nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong.

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