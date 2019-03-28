Đắk Nông: Nữ sinh lớp 6 tử vong bất thường với nhiều vết bầm tím sau một ngày không về nhà

Tin nóng 28/03/2019 11:27

Sau khi nói với gia đình đến trường để tham gia sinh hoạt đoàn nhân dịp 26/3, nữ sinh N.T.D.L không về nhà. Ngày hôm sau, gia đình phát hiện em tử vong với nhiều vết bầm.

Sáng nay (28/3), trao đổi với báo chí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân nữ sinh N.T.D.L (học sinh lớp 6 Trường THCS Hoàng Diệu ở xã Đắk R'La, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) tử vong.

Theo lời kể của gia đình, vào sáng 26/3 L. nói đến trường để tham gia sinh hoạt đoàn nhân ngày 26/3. Tuy nhiên, đến chiều tối gia đình vẫn chưa thấy con về. Nghĩ con gái ở lại trường cắm trại nên người thân không đi tìm.

Đến sáng hôm sau, thấy bạn của L. vẫn đi học bình thường nên gia đình gặng hỏi. Lúc này họ mới biết là em L. nói dối để cùng 4 bạn khác đến chơi ở thác nước thuộc huyện Krông Nô.

Khi gia đình đến địa điểm trên để tìm thì phát hiện L. tử vong với nhiều vết bầm tím trên người. Ngay lập tức gia đình đã trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Đắk Nông: Nữ sinh lớp 6 tử vong bất thường với nhiều vết bầm tím sau một ngày không về nhà - Ảnh 1
Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Được biết, L. là con gái lớn trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường. Cô bé rất ngoan và nghe lời cha mẹ. Chính vì vậy khi biết con gái mình nói dối để đi chơi rồi dẫn đến sự việc đau lòng, cha mẹ L. vô cùng bàng hoàng và xót xa. Gia đình đang chờ kết quả khám nghiệm thi thể để biết nguyên nhân cái chết của L. 

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc.

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