Đắk Lắk: Chở khách vào hẻm vắng, tài xế xe ôm bị sát hại dã man bằng 10 nhát dao

Tin nóng 12/11/2020 16:52

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tài xế xe ôm bị sát hại dã man bằng 10 nhát dao tại Đắk Lắk. 

Mới đây, tại con hẻm 327 đường đường Y Moal (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) vừa xảy ra vụ tài xế xe ôm bị sát hại dã man. Nạn nhân là ông N.V.Đ (sinh năm 1965, ngụ huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). 

Trao đổi với báo chí, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết đơn vị này đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) khám nghiệm hiện trường vụ án mạng trên.

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Tài xế xe ôm bị sát hại dã man khi chở khách vào chỗ vắng - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 12/11, ông Đ. chở khách đến hẻm 327 đường Y Moal, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột.

Tại đây, nam tài xế bị khách ngồi sau dùng dao đâm nhiều nhát vào cổ. Sau khi gây án, nghi phạm định cướp tài sản của nạn nhân. Tuy nhiên, ông Đ. đã cố chạy đến nhà dân cách đó 20m để kêu cứu. Sợ bị phát hiện nên nghi phạm đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Mặc dù được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Theo thông tin trên Zing, nạn nhân được đưa vào bệnh viện lúc 5 giờ 30 phút cùng ngày. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong với 10 vết đâm trên người.

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Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ vụ án mạng - Ảnh: Internet

Cũng theo nguồn tin trên, nạn nhân mặc quần áo xe ôm công nghệ nhưng qua kiểm tra thì người này không phải tài xế xe công nghệ. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng này. 

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Từ khóa:   Đắk Lắk án mạng nghiêm trọng cướp tài sản

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