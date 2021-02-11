Đã có kết quả xét nghiệm của hơn 10 nghìn nhân viên sân bay Nội Bài

Theo báo cáo Sở Y tế Hà Nội, cơ quan y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 10.740 người là cán bộ, nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài vào trưa ngày 11/2. Hiện đã có 10.302 mẫu xét nghiệm kết quả âm tính.
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Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 10/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu ngày 11/2 phải xét nghiệm xong cho toàn bộ cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài để phòng chống lay lan Covid-19.
Sáng 11/2, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn triển khai lấy mẫu vét cho hơn 1.000 cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay.
Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế quận Long Biên và Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm lấy mẫu. Bên cạnh đó các bệnh viện: Đa khoa Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đa khoa Đức Giang, Phổi Hà Nội, Đa khoa Sơn Tây, Đa khoa Hà Đông tiếp nhận mẫu xét nghiệm.
300 nhân viên y tế đã được huy động để xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài bắt đầu từ chiều 9/2. Được biết các nhân viên y tế đã phải làm việc xuyên đêm để kịp tiến độ.