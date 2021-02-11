Đã có kết quả xét nghiệm của hơn 10 nghìn nhân viên sân bay Nội Bài

Theo báo cáo Sở Y tế Hà Nội, cơ quan y tế đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 10.740 người là cán bộ, nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài vào trưa ngày 11/2. Hiện đã có 10.302 mẫu xét nghiệm kết quả âm tính.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 10/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu ngày 11/2 phải xét nghiệm xong cho toàn bộ cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài để phòng chống lay lan Covid-19.

Sáng 11/2, Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn triển khai lấy mẫu vét cho hơn 1.000 cán bộ, nhân viên làm việc tại sân bay.

Đã có kết quả xét nghiệm của nhân viên, cán bộ sân bay Nội Bài - Ảnh minh họa: Internet

Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn phối hợp với Trung tâm Y tế quận Long Biên và Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm lấy mẫu. Bên cạnh đó các bệnh viện: Đa khoa Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đa khoa Đức Giang, Phổi Hà Nội, Đa khoa Sơn Tây, Đa khoa Hà Đông tiếp nhận mẫu xét nghiệm.

300 nhân viên y tế đã được huy động để xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ cán bộ, nhân viên sân bay quốc tế Nội Bài bắt đầu từ chiều 9/2. Được biết các nhân viên y tế đã phải làm việc xuyên đêm để kịp tiến độ.

28 học sinh, phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương hết cách ly tập trung, được 'về nhà đón Tết' Tối 10/2, sau khi có kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với Covid-19, 28 học sinh cùng với phụ huynh trường tiểu học Xuân Phương đã được về nhà cách ly.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-co-ket-qua-xet-nghiem-cua-hon-10-nghin-nhan-vien-san-bay-noi-bai-395872.html