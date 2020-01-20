Cụ ông 75 tuổi bị chém tử vong, vợ bị truy sát ở Hưng Yên: Hé lộ chân dung nghi phạm

Tin nóng 20/01/2020 09:43

Sau khi chém chết hàng xóm tại nghĩa trang, đối tượng Chuyện tiếp tục rượt chém vợ nạn nhân.

Nhiều giờ qua, thông tin nam thanh niên chém chết hàng xóm dã man tại Hưng Yên đang gây xôn xao dư luận cả nước.

Mới đây, lãnh đạo VKSND TP. Hưng Yên cho biết cơ quan này đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 2 người thương vong xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Trần Văn Dân (75 tuổi, trú xã Tân Hưng, TP. Hưng Yên) và bà Mý (70 tuổi, vợ ông Dân). Nghi phạm được xác định là Trần Văn Chuyện (39 tuổi, sống gần nhà vợ chồng nạn nhân).

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Vì mâu thuẫn cá nhân, Chuyện chém chết hàng xóm - Ảnh: Zing

Theo thông tin trên Zing, vào khoảng 15 giờ 30 phút hôm qua (19/1), ông Dân ra nghĩa trang thăm mộ thì bị Chuyện dùng dao sát hại dã man. Sau đó, đối tượng này tiếp tục dùng dao truy sát bà Mý khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

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Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng gây xôn xao dư luận - Ảnh: Internet

Thông tin từ Tổ Quốc cho biết, nguyên nhân vụ án mạng kinh hoàng này xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Tại địa phương, nghi phạm thuộc diện nghiện ma túy. Sau khi nhận được tin từ người dân, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng huy động lực lượng để vây bắt nghi phạm khi gã đang cố thủ trong nhà nạn nhân. 2 giờ sau, đối tượng đã bị khống chế. 

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   Hưng Yên án mạng kinh hoàng mâu thuẫn cá nhân

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