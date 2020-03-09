Con gái bị cha dượng ‘hờ’ đâm tới tấp khi về nhà tổ chức 8/3 cho mẹ: Liều mình che con nhỏ khỏi cơn ‘mưa dao’

Tin nóng 09/03/2020 15:36

Trong lúc chị H. dẫn con đi xuống cầu thang thì ông K. lao đến đâm con gái riêng của vợ “hờ” tới tấp. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa con riêng và bố dượng.

Mới đây, Công an phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc người đàn ông 74 tuổi đâm con gái riêng của vợ “hờ” trọng thương xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin trên Infonet, vào ngày 8/3, chị N.T.H (sinh năm 1985) từ Nghệ An về nhà mẹ là bà N.T.T (sinh năm 1955, ngụ ở ngõ 417 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Sơn, TP. Thanh Hóa) để tổ chức 8/3 cho mẹ.

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Vì mâu thuẫn, ông K. đâm con gái riêng của vợ 'hờ' trọng thương - Ảnh: Internet

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, chị H. dắt con trai 5 tuổi từ tầng 3 xuống tầng 2 của ngôi nhà thì bị ông P.M.K (sinh năm 1946, ở cùng mẹ chị H. nhiều năm nhưng không đăng ký kết hôn) dùng dao chạy ra đâm.

Vì sự việc xảy ra quá nhanh nên chị H. không kịp tháo chạy, chỉ biết lao đến che chở cho đứa con nhỏ. Theo chia sẻ của nạn nhân trên Người lao động, vì sợ con trai bị thương nên chị H. quay lưng ôm con và bị ông K. đâm vào sườn, cổ, dùng cây chổi lăn sơn đập vào đầu. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng còn đạp nạn nhân lăn xuống tầng 1.

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May mắn là nạn nhân và con trai đã kịp thời bỏ chạy, hô hoán cầu cứu - Ảnh: Internet

Rất may chị H. cùng con nhỏ đã kịp chạy ra ngoài và hô hoán cầu cứu. Sau khi nhận được thông tin sự việc, cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc. Hiện sức khỏe nạn nhân đã dần ổn định. Qua thăm khám, các y, bác sĩ phát hiện trên cơ thể nạn nhân có 6 vết đâm ở đầu, vai, sườn, cẳng tay.

Cũng theo nguồn tin trên, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do mâu thuẫn giữa bố dượng và con riêng. Được biết, ông K. đã ở chung với mẹ chị H. được 15 năm nhưng chưa đăng ký kết hôn. Thời gian gần đây, chị H. không đồng ý cho ông K. tiếp tục ở chung với mẹ mình nên xảy ra mâu thuẫn.

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Mặc dù bị vợ phát hiện hành vi đồi bại và kéo ra nhưng Lữ Văn Hùng vẫn giằng co, sờ soạng và cào vào người con gái riêng của vợ.

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