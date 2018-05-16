Clip: 'Hiệp sĩ' Nguyễn Hoàng Nam dùng chút sức lực cuối cùng hô hào bắt trộm trước khi gục xuống

Tin nóng 16/05/2018 12:50

Hình ảnh "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam dùng chút sức lực cuối cùng hét lớn: "Cướp, chặn nó lại, chặn nó lại" khiến nhiều người đau đớn, xúc động.

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng xôn xao trước đoạn clip ghi lại một phần diễn biến của vụ việc nhóm trộm xe SH đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong xảy ra vào tối 13/5 trên đường Cách mạng tháng 8 (quận 3).

Theo hình ảnh trong clip, "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam trước khi gục xuống đã cố gắng hét lớn: "Cướp, chặn nó lại, chặn nó lại". Ở gần đó, "hiệp sĩ" Nguyễn Văn Thôi đã bất tỉnh vì bị trộm đâm trọng thương. Đoạn clip chưa đầy 1 phút khiến nhiều người xót xa, đồng thời cảm phục tinh thần trượng nghĩa của nhóm "hiệp sĩ" đường phố.

Clip: Hai "hiệp sĩ" bị nhóm trộm xe SH đâm trọng thương

Anh Nguyễn Việt Sin, một thành viên của nhóm "hiệp sĩ" cho biết bản thân anh cảm thấy đau thắt lòng khi xem lại những hình ảnh này: "Tôi vừa xem được một clip tại hiện trường, tôi thấy anh Nam trước khi nằm gục xuống vẫn cất lên những tiếng thét thất thanh kêu gọi mọi người ngăn tên cướp lại.

Không còn từ ngữ nào để diễn tả về sự hi sinh của các anh. Là một người từng tham gia hoạt động toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé".

Clip: 'Hiệp sĩ' Nguyễn Hoàng Nam dùng chút sức lực cuối cùng hô hào bắt trộm trước khi gục xuống - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Hoàng Châu Phú và Nguyễn Tấn Tài (áo đỏ) - Ảnh: Internet

Ngày 14/5, Công an TPHCM đã bắt giữ được 2 đối tượng liên quan đến vụ đâm thương vong 5 "hiệp sỹ".

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hoàng Châu Phú (SN 1994, trú tại Xuân Thới, Hóc Môn) và Nguyễn Tấn Tài (SN 1994, trú phường Tân Chánh Hiệp quận 12, TPHCM).

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội. Tối 13/5, Phú rủ Tài đi trộm cắp xe máy. Hai đối tượng mang theo hung khí, điều khiển xe máy đi trên đường Cách Mạng Tháng 8. Đến trước nhà số 348C, phát hiện chiếc xe SH màu đỏ dựng trước cửa, Tài dùng đoản bẻ phá ổ khóa và dẫn xe xuống lòng đường. Tuy nhiên, nhóm "hiệp sĩ" đường phố phát hiện nên Tài dùng dao bấm mang theo đâm chém gây thương tích cho nhiều người. Kết quả, 2 "hiệp sĩ" Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) tử vong, 3 "hiệp sĩ" Trần Văn Hoàng, Trần Phú Quý, Nguyễn Đức Huy bị thương.

Sau đó hai đối tượng lên xe chạy trốn khỏi hiện trường, đến hôm sau thì bị bắt. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an TPHCM điều tra làm rõ.

Chân dung hai nghi phạm đâm chết 'hiệp sĩ' đường phố trong vụ trộm xe SH

Chân dung hai nghi phạm đâm chết 'hiệp sĩ' đường phố trong vụ trộm xe SH

Sáng nay (15/5), Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ được 2 đối tượng đâm thương vong 5 "hiệp sĩ" trong vụ trộm xe SH xảy ra vào tối ngày 13/5.

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