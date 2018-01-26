Theo cáo trạng, hàng ngày mẹ và chị dâu đi bán vé số nên gửi bé D. cho Lợi chăm sóc. Bị cáo đã lợi dụng sự ngây ngô, thiếu hiểu biết của bé gái để thực hiện hành vi xâm hại tình dục tận 3 lần.

Ngày 25/1, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử phúc phẩm đối với bị cáo Huỳnh Thanh Lợi (25 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) về tội Dâm ô trẻ em. Nạn nhân là cháu ruột bị cáo, tên D. (5 tuổi). Huỳnh Thanh Lợi dâm ô cháu ruột 5 tuổi - Ảnh: Thời Đại Theo cáo trạng, hàng ngày mẹ và chị dâu đi bán vé số nên gửi bé D. cho Lợi chăm sóc. Bị cáo đã lợi dụng sự ngây ngô, thiếu hiểu biết của bé gái để thực hiện hành vi xâm hại tình dục tận 3 lần, vào các ngày 6, 7 và 13/12/2013.

Đến ngày 14/1/2014, nghe con kể lại toàn bộ hành vi thú tính của chú ruột, mẹ bé D. lập tức đến Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè trình báo. Tại cơ quan điều tra, Lợi khai nhận do ám ảnh phim đồi trụy coi trên điện thoại nên bị kích thích, dẫn đến thực hiện hành vi dâm ô với chính cháu ruột mình. Theo kết quả giám định pháp y, bé D. không bị rách màng trinh, trong âm đạo không có tinh trùng. Lợi cũng khai nhận chỉ dâm ô cháu gái chứ không hiếp dâm. Ngoài những lời khai từ các phía, Cơ quan CSĐT cũng không cung cấp được chứng cứ nào khác để chứng minh Lợi hiếp dâm bé D. Do vậy, ngày 24/6/2017, sau nhiều phiên tòa hoãn, điều tra bổ sung, HĐXX không truy tố Huỳnh Thanh Lợi tội Hiếp dâm trẻ em vì không đủ chứng cứ, tuy nhiên tiếp tục truy tố tội Dâm ô trẻ em.

Ngày 16/8/2017, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Lợi 4 năm tù giam về tội Dâm ô trẻ em. Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Lợi có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Lợi khai nhận chỉ dâm ô cháu ruột chứ không hiếp dâm - Ảnh: Thời Đại Trong phiên tòa phúc thẩm sáng 25/1, bị cáo Lợi thành khẩn khai báo hành vi phạm tội và tỏ ra vô cùng ăn năn, hối hận. Chỉ vì ám ảnh phim đồi trụy mà để đánh mất phần "người" trong bản thân. "Mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm quay trở về nhà, phụng dưỡng mẹ già không ai chăm sóc", bị cáo Lợi nói. Đại diện người bị hại không có mặt tại phiên xét xử. Tuy nhiên trước đó cũng đã làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Lợi để sớm quay trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình. HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm, tuyên phạt 4 năm tù dành cho Huỳnh Thanh Lợi - Ảnh: Thời Đại Sau quá trình nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo đã rõ ràng, mức án mà cấp sơ thẩm tuyên phạt hoàn toàn phù hợp với tội danh mà bị cáo phạm phải. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo của Lợi, tuyên y án 4 năm tù về tội Dâm ô trẻ em.

Bị cáo 79 tuổi hiếp dâm bé gái 3 tuổi ở Hà Nội nằm gục xuống ghế khi vừa tới phòng xét xử Khi vừa vào phòng xét xử, bị cáo Nguyễn Danh Vĩnh đã nằm gục xuống ghế. Do sức khỏe yếu, con trai đối tượng Vĩnh phải đứng bên vành móng ngựa dìu dắt bố.

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