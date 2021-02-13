Chiều mùng 2 Tết, có 53 ca mắc COVID-19, riêng trong nước ghi nhận 49 ca

- Tính đến 18h ngày 13/02: Việt Nam có tổng cộng 1297 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 604 ca.

Thông tin ca mắc mới: 53 CA MẮC MỚI (BN2143-2195), trong đó có 49 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (2), Hải Dương (47) và 4 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP.HCM. Cụ thể:

- 49 ca ghi nhận trong nước:

+ CA BỆNH 2144 (BN2144) ghi nhận tại TP.HCM: nam, 26 tuổi, địa chỉ tại quận 12, TP.HCM. Bệnh nhân là nhân viên bốc xếp hàng hóa thời vụ của Công ty VIASG tại sân bay Tân Sơn Nhất, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

+ CA BỆNH 2145 (BN2145) ghi nhận tại TP.HCM: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại quận 12, TP.HCM. Bệnh nhân là F1 của BN2144, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

+ CA BỆNH 2143, 2150-2195 (BN2143, 2150-2195) là 47 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Trong đó 43 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; 4 trường hợp tại khu vực đã cách ly phong tỏa đang được điều tra dịch tễ bổ sung.

- 04 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP.HCM:

+ CA BỆNH 2146 (BN2146): nữ, 55 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN417 ngày 28/01/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2147 (BN2147): nam, 39, tuổi, là chuyên gia quốc tịch Mỹ. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hồng Kông, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799 ngày 09/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2148 (BN2148): nữ, 39 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Bệnh nhân từ Đài Loan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CI783 ngày 28/01/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2149 (BN2149): nữ, 8 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE683 ngày 29/01/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 129.098, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 762

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.476

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 108.860

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.531 bệnh nhân COVID-19.

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 39 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 12 ca, số ca âm tính lần 3 là 9 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay.

Taị buổi hội chẩn quốc gia cuối cùng của năm Canh Tý - diễn ra trưa ngày 30 Tết (ngày 11/2) cho biết BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng hiện diến tiến có vẻ sắp giống bệnh nhân 91, phi công người Anh.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Bộ Y tế và các địa phương đã rất chủ động, quyết liệt triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn rất lớn đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khi chỉ còn vài ngày nữa là hết Tết, các cơ quan, xí nghiệp và người dân sẽ đi làm trở lại.

Do đó, theo Bộ Y tế, khi phát hiện các địa phương có trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng, cần thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý dịch nhanh hơn một mức, cao hơn một mức; khẩn trương, tăng tốc thực hiện truy vết, phát hiện, cách ly, xét nghiệm, khoanh vùng, xử lý triệt để.