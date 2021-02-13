Chiều mùng 2 Tết, có 53 ca mắc COVID-19, riêng trong nước ghi nhận 49 ca

Tin nóng 13/02/2021 18:04

Bản tin 18h ngày 13/2 (chiều mùng 2 Tết) của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, cả nước có 53 ca mắc COVID-19, trong đó 49 ca ghi nhận trong nước và 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

 Số ca mắc ở Việt Nam:

 - Tính đến 18h ngày 13/02: Việt Nam có tổng cộng 1297 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 604 ca.

 - Tính từ 6h đến 18h ngày 13/02: Có 53 ca mắc mới, trong đó có 4 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 53 CA MẮC MỚI (BN2143-2195), trong đó có 49 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (2), Hải Dương (47) và 4 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP.HCM. Cụ thể:

- 49 ca ghi nhận trong nước:

+ CA BỆNH 2144 (BN2144) ghi nhận tại TP.HCM: nam, 26 tuổi, địa chỉ tại quận 12, TP.HCM. Bệnh nhân là nhân viên bốc xếp hàng hóa thời vụ của Công ty VIASG tại sân bay Tân Sơn Nhất, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

+ CA BỆNH 2145 (BN2145) ghi nhận tại TP.HCM: nữ, 46 tuổi, địa chỉ tại quận 12, TP.HCM. Bệnh nhân là F1 của BN2144, đã được cách ly trước đó. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

+ CA BỆNH 2143, 2150-2195 (BN2143, 2150-2195) là 47 ca ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. Trong đó 43 trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung từ trước, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; 4 trường hợp tại khu vực đã cách ly phong tỏa đang được điều tra dịch tễ bổ sung.

- 04 ca bệnh được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP.HCM:

 + CA BỆNH 2146 (BN2146): nữ, 55 tuổi, công dân Việt Nam, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hàn Quốc, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN417 ngày 28/01/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2147 (BN2147): nam, 39, tuổi, là chuyên gia quốc tịch Mỹ. Bệnh nhân từ Mỹ quá cảnh Hồng Kông, sau đó nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799 ngày 09/02/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2148 (BN2148): nữ, 39 tuổi, quốc tịch Đài Loan. Bệnh nhân từ Đài Loan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CI783 ngày 28/01/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 11/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

- CA BỆNH 2149 (BN2149): nữ, 8 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE683 ngày 29/01/2021, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP.HCM. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 12/02/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 129.098, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 762

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 19.476

 - Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 108.860

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.531 bệnh nhân COVID-19. 

Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 39 ca; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 12 ca, số ca âm tính lần 3 là 9 ca.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, hiện BN1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng là bệnh nhân nặng nhất. BN1536 tuổi cao, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường nhiều năm nay. 

Taị buổi hội chẩn quốc gia cuối cùng của năm Canh Tý - diễn ra trưa ngày 30 Tết (ngày 11/2) cho biết BN 1536 đang điều trị tại BV Phổi Đà Nẵng hiện diến tiến có vẻ sắp giống bệnh nhân 91, phi công người Anh.

Số ca tử vong liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01).

Bộ Y tế và các địa phương đã rất chủ động, quyết liệt triển khai ngay các hoạt động phòng chống dịch. Tuy nhiên, nguy cơ lây lan dịch bệnh vẫn còn rất lớn đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM khi chỉ còn vài ngày nữa là hết Tết, các cơ quan, xí nghiệp và người dân sẽ đi làm trở lại.

Do đó, theo Bộ Y tế, khi phát hiện các địa phương có trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng, cần thực hiện quyết liệt các biện pháp xử lý dịch nhanh hơn một mức, cao hơn một mức; khẩn trương, tăng tốc thực hiện truy vết, phát hiện, cách ly, xét nghiệm, khoanh vùng, xử lý triệt để. 

COVID 19

Chiều mùng 2 Tết: Tất cả các trường hợp F1 ở Bà Rịa-Vũng Tàu đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Chiều mùng 2 Tết: Tất cả các trường hợp F1 ở Bà Rịa-Vũng Tàu đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tất cả các trường hợp F1 trên địa bàn tỉnh đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 ở Việt Nam số ca nhiễm Covid-19 mới ca nhiễm mới Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 24 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 24 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào