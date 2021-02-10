Một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra ở tỉnh Bình Phước khiến 2 mẹ con chết thảm.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Hớn Quản đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Phước An, huyện Hớn Quản, khiến 2 mẹ con chết thảm thương.

Nạn nhân được xác định là bà Trần Kim Phượng (SN 1956) và con gái là Phạm Thị Phục Hưng (SN 1991, ngụ xã Phước An, huyện Hớn Quản).

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan điều tra, khoảng 16h30 ngày 9/2 (tức 28 tháng Chạp), nhiều hàng xóm nghe tiếng la hét thảm thiết phát ra từ nhà bà Kim Phượng nên chạy tới xem xét thì phát hiện bà Kim Phượng và chị Phục Hưng đang nằm gục dưới nền nhà.

Hiện trường vụ án - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Người dân kiểm tra thì phát hiện chị Phục Hưng đã chết tại chỗ với nhiều vết thương rất nặng khắp người. Riêng bà Phượng vẫn còn thoi thóp nên mọi người nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng cũng chết tại bệnh viện sau đó.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Hớn Quản nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Thi thể chị Hưng được phát hiện nằm ngửa giữa nhà, nạn nhân mặc áo màu xanh, quần dài. Riêng bà Phượng cũng chết với nhiều vết thương rất nặng.

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