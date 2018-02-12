Khi tìm đến hiện trường, người dân phát hiện nạn nhân bị trói tay trong đống lá cây keo khô, bên cạnh là đám lửa đang cháy. Nếu không đến kịp lúc, bé gái có thể đã bị thiêu cháy.

Liên quan đến vụ việc bé B.T.M.T. (sinh năm 2008, ngụ xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình) bị hiếp dâm trên địa bàn huyện Yên Thủy ngày 9/2 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình vừa cung cấp một số thông tin mới. Được biết vào khoảng 23 giờ ngày 9/2, Khoa Phẫu thuật thần kinh và U bướu của bệnh viện tiếp nhận trường hợp của bé T. vào điều trị. Khi nhập viện, bé T. đang trong tình trạng tỉnh chậm, tinh thần bị hoảng loạn, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn nhưng không thể nôn, vùng mặt, cổ đau và sưng tím, thái dương trái cũng bị tổn thương, chấn thương sọ não, bộ phận sinh dục bầm tím, trầy xước.

Đến ngày 11/2, bệnh nhân đã được chuyển sang khoa sản để thăm khám tuy nhiên tinh thần nạn nhân vẫn bị hoảng loạn, sợ hãi và không chịu phối hợp với bác sĩ. Hiện tại, tinh thần bé T. vẫn vô cùng hoảng loạn, sợ hãi nên chưa chịu hợp tác với bác sĩ để điều trị - Ảnh: Dân Việt Theo lời kể của mẹ nạn nhân, buổi chiều ngày xảy ra sự việc, khi T. cùng bà nội lên đồi gần nhà làm cỏ thì Bùi Văn Huỳnh (sinh năm 1983, trú huyện Yên Thủy) đã rủ cháu lên đồi hái rau. Sau đó, không thấy cháu quay lại nên bà nội đi tìm.

Nhìn thấy phía xa có một đám cháy nên bà cùng một vài người khác đến kiểm tra. Đến nơi, bà hốt hoảng nhìn thấy cháu gái bị trói tay vùi trong một đống lá keo khô gần đám lửa đang cháy. Lúc được phát hiện, bé T. không mặc quần áo, trên người có nhiều vết thương, tinh thần hoảng loạn. Mẹ bé T. kể: “Khi được bố và chú đưa đến Bệnh viện Đa Khoa huyện Yên Thủy thì cháu bị ngất. Nếu bà nội không lên kịp thì cháu đã bị cháy trong đống lá keo khô rồi”. Sau nhiều giờ lẩn trốn, Bùi Văn Huỳnh đã bị cơ quan chức năng bắt giữ khi đang trốn về nhà mẹ đẻ ở xóm Đôi, xã Hữu Lợi, huyện Yên Thủy. Tại cơ quan điều tra, Huỳnh khai nhận vào khoảng 15 giờ ngày 9/2, trong lúc chăn bò tại khu vực đồi Lộc thì gặp bé T. nên rủ lên đồi hái rau. Sau đó vì không kiềm chế được ham muốn nên đã dùng vũ lực đánh đập, đe dọa thực hiện hành vi cưỡng hiếp. Bùi Văn Huỳnh sống gần nhà nạn nhân, đã kết hôn nhưng chưa có con - Ảnh: Internet Hiện đối tượng Bùi Văn Huỳnh đã được bàn giao cho công an tỉnh Hòa Bình để điều tra, xử lý.

Xót cảnh hai bé gái chưa đến 10 tuổi đau đớn vì bị cậu ruột hiếp dâm Không chỉ hiếp dâm hai cháu gái ruột, A Thấc còn hiếp dâm bé gái hàng xóm. Thời điểm xảy ra sự việc, cả ba nạn nhân đều chưa đầy 10 tuổi.

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