Tiểu sử Mạc Văn Khoa - Nam diễn viên tận dụng “chất riêng” mang tiếng cười đến cho khán giả

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992, quê ở Hải Dương. Hiện tại, anh đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh nổi tiếng là một diễn viên hài đắt show, được nhiều chương trình săn đón và đông đảo khán giả biết đến, tuy nhiên ít ai biết được rằng anh cũng từng là một con người rất bình thường. Con đường chinh phục giấc mơ trở thành người nổi tiếng của anh vô cùng gian nan.

Không giống với các diễn viên khác, Mạc Văn Khoa sở hữu thân hình gầy gò, đen nhẻm nhưng có cái duyên ngầm, mộc mạc, bình dị. Trong anh có một cái gì đó “rất riêng”, anh đã mang cái riêng này của mình lên sân khấu, cộng với lối diễn duyên dáng, mang đến cho khán giả những giây phút giải trí cực đã, quên hết những mệt nhọc, muộn phiền trong một ngày lao động đầy vất vả.

Trong gia đình của Mạc Văn Khoa không có ai làm nghệ thuật. Từ vùng đất xa xôi, hẻo lánh, bao quanh là núi rừng anh một mình khăn gói vào nam học tập và lập nghiệp. Bởi đăng kí vào khoa diễn viên của trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội, nhưng ngay từ vòng thi đầu tiên đã bị loại. Tuy nhiên anh lại thi đỗ vào trường Cao đẳng nghệ thuật Nha Trang. Đây là ngôi trường đã giúp anh có thêm niềm tin và ước mơ vào nghề diễn viên.

Vốn dĩ anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo của tỉnh Hải Dương. Chính vì vậy, tất cả phải tự lực cánh sinh. Bố mẹ anh đều làm nông nên cuộc sống của anh từ nhỏ đã gắn bó với đồng ruộng.

Trong 3 năm học ở ngôi trường này, Mạc Văn Khoa đã rất cố gắng để sửa tật nói ngọng của mình. Sau khi tốt nghiệp, anh chân ướt chân ráo một mình vào Thành Phố Hồ Chí Minh, rồi đăng kí vào học tiếp tại sân khấu của NSƯT Trịnh Kim Chi.Trong quá trình học anh cũng có đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên số tiền kiếm được không bao nhiêu, anh vẫn phải nhờ vào tiền trợ cấp từ bố mẹ.

Lối diễn của Mạc Văn Khoa mộc mạc, giản dị

Khi ra nghề, tìm kiếm chỗ đứng trong lòng khán giả anh gặp rất nhiều khó khăn. Bởi sở hữu ngoại hình không đẹp, với gương mặt có chút khắc khổ, nước da đen nhẻm, giọng hơi ngọng. Chính vì vậy, những ngày đầu anh gặp nhiều khó khăn khi bước vào nghiệp diễn xuất.

Chính yếu điểm này khiến Mạc Văn Khoa rất nhiều lần thất bại, không tạo được dấu ấn trong lòng khán giả. Trong lúc tương lai mù mịt, không tìm thấy đường đi cho nghề này anh đã có ý định đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan.

Nhưng thật may mắn, trong một lần tình cờ anh đã đọc được thông báo tuyển sinh của chương trình Cười Xuyên Việt 2015. Với lòng đam mê diễn hài, Mạc Văn Khoa đã đăng ký đi thi. Anh đã đầu tư rất nhiều, mỗi một tác phẩm anh biểu diễn đều rất chăm chút cho phần kịch bản.

Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người, Mạc Văn Khoa đã đạt giải Á quân chương trình Cười Xuyên Việt. Bắt đầu từ đây, anh có cơ hội tiến thân rộng mở hơn. Sau chương trình anh được mời biểu diễn ở nhiều phòng trà, show diễn tỉnh…

Anh cũng biến những nhược điểm về ngoại hình trở thành “chất riêng”, mang con người chân thật và “hơi điên” của mình lên sân khấu, mang tiếng cười đến cho khán giả. Để không làm khán giả thất vọng vì đã dành sự quan tâm cho mình, anh luôn chăm chỉ làm việc, vô cùng nghiêm túc, nghiên cứu nhân vật rất kỹ dù đó là vai chính hay phụ. Chính vì vậy, người ta thấy được lối diễn đa dạng của Mạc Văn Khoa. Anh ngày càng tiến bộ và thành công trong từng video, từng vai diễn.

Hiện tại, Mặc Văn Khoa đã có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Anh ngày càng tỏa sáng, được biết đến nhiều hơn với các tiểu phẩm hài như Gia đình dị, Bộ tộc ướt át, Bột giặt thánh troll… Những tiểu phẩm này thu hút hàng triệu lượt xem trên Youtube.

Mạc Văn Khoa là gương mặt được nhiều chương trình săn đón

Bên cạnh đó, anh cũng được mời tham gia nhiều chương trình gameshow đình đám như là “Thách thức danh hài”, “Sao nhập ngũ”, “Nhanh như chớp”. Mỗi chương trình anh tham gia điều mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, sảng khoái cho khán giả. Đặc biệt là trong chương trình “Nhanh Như Chớp” khán giả không nhịn được cười với màn đối đáp hài hước của Mạc Văn Khoa. Nhưng anh lại không dám nói chuyện với mẹ sau phần dự thi chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi ở tập trước. Động viên Mạc Văn Khoa, Trường Giang cho biết phần thi của anh đang đứng đầu lượt xem trên YouTube so với các khách mời khác.

Không chỉ được mời tham gia gameshow, Mạc Văn Khoa cũng được nhiều đạo diễn phim điện ảnh chú ý đến và mời đóng phim. Với sự mộc mạc, duyên dáng diễn xuất tự nhiên nhẹ nhàng nên Mạc Văn Khoa được mời đóng nhiều phim như sitcom “Xóm trọ vui nhộn”, “Cua lại vợ bầu”, “Lật Mặt 4”...

Trong đó “Lật Mặt 4 - Nhà có khách” là bộ phim rất ăn khách, làm mưa làm gió trên khắp các rạp. Chỉ sau 4 ngày công chiếu, phim đã thu về lợi nhuận 43 tỷ và trở thành top 3 phim có doanh thu mở màn cao nhất. Bộ phim này anh có rất nhiều đất diễn, thể hiện được tài diễn xuất của mình. Chính Lý Hải - đạo diễn của bộ phim này cũng từng khẳng định Mạc Văn Khoa là quân át chủ bài và sau phim anh sẽ trở thành ngôi sao. Sự thật đúng là như vậy, tuyến vai phụ đã chiếm được tình cảm của khán giả, đặc biệt là Mạc Văn Khoa.

Mặc dù cha sinh mẹ để không cho anh được ngoại hình đẹp như bao người, nhưng lại có cái duyên trời cho cộng với sự nỗ lực và nghiêm túc trong nghề nghiệp của mình, anh đã gặt hái được rất nhiều thành công trong sự nghiệp.

Mạc Văn Khoa luôn yêu và cảm ơn người vợ của mình

Thật thiết sót, khi nhắc đến sự thành công của Mạc Văn Khoa nếu quên đi sự ủng hộ, tin tưởng của Thảo Vy - Vợ của Mạc Văn Khoa. Sau 5 năm yêu nhau, Mạc Văn Khoa và Thảo Vy chính thức trở thành vợ chồng.

Mạc Văn Khoa từng chia sẻ anh rất thương yêu vợ, đồng thời cũng rất biết ơn cô. Bởi anh đã cùng cô vượt qua bao nhiêu sóng gió. Cô đã đồng hành bên anh từ lúc anh chưa có gì cho đến nổi tiếng như bây giờ. Kể cả thời gian đầu đi hẹn hò, anh phải mượn xe của người nhà, không có tiền để đổ xăng nhưng bạn gái vẫn luôn bên cạnh.

Mặc dù cũng có thời gian cả hai bị gia đình ngăn cản. Nhưng vì yêu hai người đã cố gắng nắm tay nhau vượt qua. Ngay cả những lúc Mạc Văn Khoa gặp chuyện không vừa ý trong nghề, cô luôn ở bên động viên anh gạt bỏ mọi thứ để tập trung diễn xuất. Cô cũng quan tâm Mạc Văn Khoa từ những điều nhỏ nhặt. Đi quay gameshow, đóng phim hay diễn hài, Thảo Vy song hành để chăm sóc, quần áo của anh từ trước đến nay cũng đều do cô mua giúp.

Mặc dù tình yêu của hai người chân thành, mộc mạc, giản dị là thế, nhưng đâu thể tránh được miệng đời. Có thời gian, nhiều người đã để lại bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Một số khán giả nói cô yêu Mạc Văn Khoa vì tiền, chứ Mạc Văn Khoa xấu thế mà yêu đương gì.

Mạc Văn Khoa đang hạnh phúc bên người vợ Thảo Vy

Tuy nhiên, thời gian đã chứng minh tất cả. Hai người đã chứng minh được tình yêu của mình với khán giả và có một kết viên mãn, gia đình nhỏ với công chúa nhỏ đầy ắp tiếng cười. Mặc Văn Khoa cũng cố gắng, vừa đi làm lại kinh doanh thêm quán bún đậu để có thu nhập ổn định, có nền tảng tài chính vững chắc, có thể lo được cho vợ con.

Qua đây có thể thấy được, tiểu sử Mạc Văn Khoa là cả một quá trình phấn đấu. Tiểu sử của anh cũng là động lực để các bạn trẻ có thêm niềm tin với nghề diễn viên. Dù xuất thân nghèo, ngoại hình không đẹp, nhưng luôn cố gắng lao động, có tâm với nghề thì nhất định sẽ nổi tiếng và thành công.