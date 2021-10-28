Tiểu sử Lưu Diệc Phi - Thần tiên tỷ tỷ đẹp vạn người mê 

Lưu Diệc Phi sở hữu khí chất thanh tao, thoát tục, có vẻ đẹp mong manh, sương mai. Vậy nên không chỉ trong phim mà ngay cả ở ngoài đời thực, nét đẹp của cô cũng lay động lòng người. Do đó, với cái vẻ đẹp trời ban ấy, khán giả hâm mộ trong và ngoài nước vô cùng yêu thích. Cũng nhờ đó mà người ta càng quan tâm và muốn tìm hiểu về tiểu sử Lưu Diệc Phi hơn.

Sự nổi tiếng đã mang lại cho Lưu Diệc Phi rất nhiều cơ hội phát triển, được mời đóng chính cho nhiều bộ phim và là gương mặt vàng được các nhà quảng cáo lựa chọn. Tuy nhiên, con đường nghệ thuật của Lưu Diệc Phi có thật sự trải đầy hoa hồng và tài năng diễn xuất có nổi trội như nhan sắc của cô hay không?

Khi sinh ra, Lưu Diệc Phi có tên là An Phong, sau này theo họ mẹ, đổi thành Lưu Tây Mỹ Tử. Cái tên Diệc Phi là do Trần Kim Phi - cha nuôi của cô đặt riêng cho cô. Cô nàng sinh ngày 2-8-1987, sở hữu chiều cao 1m70. Quê ở Vũ Hán, Trung Quốc.

Mặc dù sở hữu sắc nước hương trời, khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng, khiến cho mọi người nghĩ rằng chắc hẳn cô được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc. Nhưng thực tế thì không phải vậy, cha mẹ của cô đã sớm ly hôn khi Lưu Diệc Phi chưa đầy 1 tuổi. Cha của Lưu Diệc Phi là An Thiếu Khang là giáo sư dạy tiếng Pháp tại trường Đại học Vũ Hán, sau này trở thành Tổng thư ký đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp. Ông sinh ra trong gia đình trí thức nên bố mẹ đều không ủng hộ cuộc hôn nhân của ông với mẹ cô là bà Lưu Hiểu Lợi. Vì lúc đó mẹ cô hoạt động nghệ thuật. Thời đó người theo nghệ thuật chưa được coi trọng.

Sau khi tham gia diễn xuất, cùng với nét đẹp của mình đã nhanh chóng nổi tiếng với các bộ phim như Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Thiên Long Bát Bộ, Hoa Cỏ Chiến Tranh, Thần Điêu Đại Hiệp, Tam Sinh Thế Thập Lý Đào Hoa...

Khi càng nổi tiếng, người ta lại càng quan tâm đến tiểu sử Lưu Diệc Phi nhiều hơn. Không chỉ xinh đẹp, Lưu Diệc Phi còn rất thông minh, có thành tích học tập “khủng”. Cô cũng bộc lộ nhiều năng khiếu của mình khi tham gia các lớp học đàn piano, học hát và múa.

Chính vì vậy, mới 15 tuổi, cô là người trẻ tuổi nhất lịch sử thi đậu và được học tại khoa Biểu Diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cũng từ đây cũng bén duyên với điện ảnh và trở nên nổi tiếng trên màn ảnh rộng.

Sự nghiệp diễn xuất của Lưu Diệc Phi

Sự nghiệp diễn xuất của Lưu Diệc Phi lên như “diều gặp gió” khi được nhận vai Vương Ngữ Yên. Chính vai diễn này đã làm nên danh hiệu “Thần Tiên Tỷ Tỷ”. Vai Vương Ngữ Yên trong bộ phim Thiên Long Bát Bộ đóng cùng Lâm Chí Dĩnh vô cùng thành công đã giúp cho tên tuổi của những diễn viên chính trở nên vụt sáng. Trong số đó, người được công chúng chú ý nhất chính là Lưu Diệc Phi bởi nhan sắc thuần khiết, thanh thuần thoát tục của cô làm hàng triệu trái tim người xem thổn thức.

Nhà văn Kim Dung đã từng xúc động viết trên cuốn sách cùng tên phim của cô rằng “chỉ sau khi xem nhân vật Vương Ngữ Yên mà Lưu Diệc Phi thể hiện, độc giả mới biết Kim Dung không hề nói quá”. Không ngủ quên trên thành công, Lưu Diệc Phi luôn miệt mài cố gắng cải thiện khả năng diễn xuất của mình.

Diễn xuất của Lưu Diệc Phi còn nhiều bàn cãi

Vì vậy, những năm tiếp theo các dự án mà cô nàng tham gia cũng vô cùng thu hút người xem. Đặc biệt, vào năm 2006, vai Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp đóng cùng với Huỳnh Hiểu Minh đã mang kỳ tích về cho bộ phim. Phim Thần Điêu Đại Hiệp xuất sắc đoạt danh hiệu phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất châu Á năm 2006.

Chính nét đẹp nổi bật vô cùng thuần khiết và mong manh cùng sự cố gắng nâng cao khả năng diễn xuất, hiểu được nội tâm nhân vật đã giúp Lưu Diệc Phi lột tả thành công nhân vật một cách xuất sắc, làm nên thành công của bộ phim. Cho đến hiện tại, khi xem lại những bộ phim Lưu Diệc Phi đóng mọi người vẫn còn xuýt xoa rất nhiều trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô nàng.

Với vẻ đẹp trời ban đã mang lại rất nhiều thuận lợi cho diễn viên Lưu Diệc Phi. Cô được chọn là một trong tứ đại hoa đán đương đại Trung Quốc, nằm trong top 10 người đẹp cổ trang của màn ảnh hoa ngữ năm 2006. Hai năm sau, nữ diễn viên vinh dự là người Trung Quốc thứ hai sau Chương Tử Di ký hết hợp đồng độc quyền với công ty giải trí nổi tiếng thế giới William Morris Agency. Tuy nhiên, sự nghiệp và vẻ đẹp thăng hoa chỉ mang lại cho Lưu Diệc Phi ánh hào quang chói lọi trong một thời gian ngắn.

Những năm sau đó, những bộ phim do Lưu Diệc Phi tham gia đều không tạo dựng được tiếng vang, thậm chí còn bị gắn mác là “thuốc độc phòng vé”. Bởi rất nhiều phim có doanh thu thảm họa, thậm chí còn không hòa nổi số vốn đã bỏ ra. Nguyên nhân là do diễn xuất của Lưu Diệc Phi không được đánh giá cao, liên tục bị chê bai diễn đơ, bình hoa di động.

Lưu Diệc Phi vẫn luôn cố gắng cải thiện diễn xuất

Có lẽ, vì thành công quá lớn của năm xưa chính là cái bóng khiến cô không thể vượt qua. Do đó, ngay cả những bộ phim được đầu tư khủng, quy tụ diễn viên đẹp và nổi tiếng như: Hóa ra anh vẫn ở đây hay Tam sinh tam thế thập lý đào hoa điều bị chê về mặt chất lượng.

Dường như cô nàng lấy những lời chê đó để làm động lực. Đánh dấu sự trở lại với thể loại phim truyền hình sau hơn 12 năm đóng phim điện ảnh, năm 2018, bộ phim Nam Yên Trai bút lục cô đóng cùng Tỉnh Bách Nhiên được đông đảo cư dân mạng dành tặng nhiều lời khen ngợi phim lãng mạn, ngọt ngào và cặp đối chính rất đẹp…

Vừa rồi, Lưu Diệc Phi cũng đã tham gia dự án phim Hoa Mộc Lan. Bộ phim được kỳ vọng rất nhiều sẽ giúp Thần tiên Tỷ tỷ quay lại thời kỳ hoàng kim như xưa. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng hào quang năm xưa quá lớn, bộ phim được đánh giá tốt nhưng vẫn chưa thể giúp cô nàng trở lại thời kỳ đỉnh cao như xưa.

Chuyện tình cảm của Lưu Diệc Phi

Là một cô nàng xinh đẹp, thanh thuần nên phái đẹp không ít người lo ngại cô sẽ là mối đe dọa cho hạnh phúc của gia đình mình. Chính vì vậy, Lưu Diệc Phi không ít lần vướng phải tin đồn là người thứ 3 chen chân vào hạnh phúc nhà người khác. Thậm chí còn có nghi vấn cô là người đồng tính.

Tuy nhiên, sau tất cả thì nữ diễn viên chỉ công khai có một mối tình đẹp với tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun vào năm 2015, sau khi đóng chung phim Tình Yêu Thứ 3. Cả hai được nhận xét là rất đẹp đôi và nhận được nhiều lời chúc phúc từ khán giả và người hâm mộ. Cứ tưởng rằng cả hai sẽ có cái kết thật đẹp, nhưng cuối cùng cũng đường ai nấy đi. Lý do chia tay là do 2 người quá bận rộn không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Từ sau kết thúc với Song Seung Hun cô nàng chưa từng công khai thêm bất cứ mối tình nào. Hiện tại, cô nàng chỉ tận trung cho sự nghiệp, tham gia đóng phim đều đặn và dành thời gian tận hưởng cuộc sống.

Cô cũng là một tiểu hoa đán chơi hàng hiệu khá xịn sò, khi sở hữu trong tay hàng loạt mẫu xe đắt giá như: Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Rolls Royce Phantom...túi xách cao cấp, trang sức, váy áo thuộc thương hiệu lớn có tiếng tăm.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi vẫn rất xinh đẹp và đang độc thân

Nổi tiếng, xinh đẹp nên bủa vây xung quanh Lưu Diệc Phi là những scandal. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là tin đồn. Hiện tại, khả năng diễn xuất của Lưu Diệc Phi mới là vấn đề gây nhiều tranh cãi. Ai cũng khen cô nàng xinh đẹp, vẻ đẹp rất hợp với nhiều vai diễn, tuy nhiên, khi nói về thực lực diễn xuất thì sẽ nhận được không ít lời chê bai. Nhưng mọi người vẫn luôn yêu và ủng hộ cô hết mình vì luôn nhìn thấy được sự nỗ lực của cô qua từng vai diễn.

Qua đây, hy vọng phần nào đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về tiểu sử Lưu Diệc Phi. Học giỏi, xinh đẹp, thông minh, thái độ lại điềm đạm, nhã nhặn, dù năng lực diễn xuất còn bị chê, nhưng phải công nhận sức hút của Lưu Diệc Phi chưa bao giờ giảm.