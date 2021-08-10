Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng

Từ khi bước chân vào làng giải trí Hoa Ngữ đến nay, Lưu Diệc Phi luôn gắn liền với danh xưng mỹ miều Thần Tiên Tỷ Tỷ với vẻ đẹp thoát tục hơn người. Đồng thời cô luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân khuynh đảo màn ảnh Hoa Ngữ sở hữu nhan sắc khiến cho ai nấy đều ghen tị trong mỗi shoot hình.

Những hình ảnh đã qua chỉnh sửa được studio tung ra của Lưu Diệc Phi luôn đẹp đến mức khiến người ta phải khen ngợi không ngớt bởi khí chất hiếm có.

Vẻ đẹp ngây thơ, thanh thuần thuở mới vào nghề của Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên gần đây xuất hiện một loạt ảnh chụp đời thường không qua chỉnh sửa cho thấy nhan sắc của Lưu Diệc Phi đã không còn được như xưa, thậm chí xuống sắc trầm trọng. Qua hình ảnh có thể thấy nhan sắc Lưu Diệc Phi giờ đã kém xa dàn mỹ nhân đình đám hiện nay như Angelababy, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên hay Triệu Lệ Dĩnh,... Những bức ảnh còn vạch trần việc Lưu Diệc Phi đã lạm dụng việc chỉnh sửa hình ảnh tài tình như thế nào.

Loạt hình ảnh đời thường chưa qua chỉnh sửa gây choáng của Lưu Diệc Phi.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đã bước qua tuổi 34, cũng không còn là thiếu nữ đôi mươi thuần khiết khi diễn vai Tiểu Long Nữ nữa. Có thể thấy những dấu hiệu tuổi tác xuất hiện rõ ràng trên gương mặt và một làn da bóng dầu đầy khuyết điểm chứ không hề hoàn hảo như những bức ảnh mà studio công bố.

Lưu Diệc Phi thường xuyên có những khoảnh khắc xuống sắc bất thường.

Ngoài ra, Lưu Diệc Phi còn cho thấy cô không thể kiểm soát được cân nặng của mình khiến cho ngoại hình liên tục rơi vào tình trạng phát tướng bất thường. Việc lựa chọn phong cách trang điểm đậm cũng khiến cho Lưu Diệc Phi trông dừ hơn so với tuổi của mình.