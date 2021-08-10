Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng

Giải trí 10/08/2021 09:51

Những hình ảnh đời thường của Lưu Diệc Phi đang gây sốt cộng đồng mạng vì cho thấy nhan sắc kém xa những bức ảnh photoshop kĩ lưỡng.

Từ khi bước chân vào làng giải trí Hoa Ngữ đến nay, Lưu Diệc Phi luôn gắn liền với danh xưng mỹ miều Thần Tiên Tỷ Tỷ với vẻ đẹp thoát tục hơn người. Đồng thời cô luôn nằm trong danh sách những mỹ nhân khuynh đảo màn ảnh Hoa Ngữ sở hữu nhan sắc khiến cho ai nấy đều ghen tị trong mỗi shoot hình.

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 1

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 2

Những hình ảnh đã qua chỉnh sửa được studio tung ra của Lưu Diệc Phi luôn đẹp đến mức khiến người ta phải khen ngợi không ngớt bởi khí chất hiếm có.

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 3

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 4

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 5

Vẻ đẹp ngây thơ, thanh thuần thuở mới vào nghề của Lưu Diệc Phi.

Tuy nhiên gần đây xuất hiện một loạt ảnh chụp đời thường không qua chỉnh sửa cho thấy nhan sắc của Lưu Diệc Phi đã không còn được như xưa, thậm chí xuống sắc trầm trọng. Qua hình ảnh có thể thấy nhan sắc Lưu Diệc Phi giờ đã kém xa dàn mỹ nhân đình đám hiện nay như Angelababy, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Đường Yên hay Triệu Lệ Dĩnh,... Những bức ảnh còn vạch trần việc Lưu Diệc Phi đã lạm dụng việc chỉnh sửa hình ảnh tài tình như thế nào.

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 6

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 7

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 8

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 9

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 10

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 11

Loạt hình ảnh đời thường chưa qua chỉnh sửa gây choáng của Lưu Diệc Phi.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi đã bước qua tuổi 34, cũng không còn là thiếu nữ đôi mươi thuần khiết khi diễn vai Tiểu Long Nữ nữa. Có thể thấy những dấu hiệu tuổi tác xuất hiện rõ ràng trên gương mặt và một làn da bóng dầu đầy khuyết điểm chứ không hề hoàn hảo như những bức ảnh mà studio công bố.

Nổi danh châu Á với danh xưng 'Thần tiên tỷ tỷ', nhan sắc camera thường không chỉnh sửa của Lưu Diệc Phi gây hoảng - Ảnh 12

Lưu Diệc Phi thường xuyên có những khoảnh khắc xuống sắc bất thường.

Ngoài ra, Lưu Diệc Phi còn cho thấy cô không thể kiểm soát được cân nặng của mình khiến cho ngoại hình liên tục rơi vào tình trạng phát tướng bất thường. Việc lựa chọn phong cách trang điểm đậm cũng khiến cho Lưu Diệc Phi trông dừ hơn so với tuổi của mình.

Rầm rộ loạt ảnh Lưu Diệc Phi trong vai Chân Hoàn: Đẹp tinh khiết đến mê hồn nhưng có hợp vai hơn Tôn Lệ?

Rầm rộ loạt ảnh Lưu Diệc Phi trong vai Chân Hoàn: Đẹp tinh khiết đến mê hồn nhưng có hợp vai hơn Tôn Lệ?

Những bức ảnh Lưu Diệc Phi trong tạo hình Chân Hoàn đang khiến ai nấy vô cùng xuýt xoa.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi lưu diệc phi xuống sắc diễn viên Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 1 giờ 36 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 5 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 2 giờ 29 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 4 giờ 31 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 4 giờ 36 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 4 giờ 55 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa