Tiểu sử Khương Dừa - Ông trùm sáng tạo của các gameshow ăn khách 

Khương Dừa tên đầy đủ là Trần Thế Khương , sinh ngày 18/6/1984, tại Bến Tre. Hiện nay, anh là chủ nhân kênh youtube với hơn 2 triệu lượt đăng ký. Đồng thời là nhân tố quan trọng chỉ đạo việc sản xuất các chương trình lớn như Thách Thức Danh Hài, Đấu Trường Tiếu Lâm, Giọng Ải Giọng Ai… Anh chiếm vị trí vô cùng quan trọng, góp phần tạo nên sự thành công và đa dạng cho Công ty giải trí Điền Quân. Đây là một trong những công ty truyền thông và giải trí phát triển nhanh nhất Việt Nam.

Khương Dừa có khuôn mặt hiền lành và lối sống vô cùng giản dị nhưng sở hữu khối óc sáng tạo tuyệt vời khiến bao người ngưỡng mộ. Nhắc đến tên anh người ta sẽ nhớ ngay đến những chương trình đang hot hiện nay như là Thách Thức Danh Hài, Giọng Ải Giọng Ai, Thiên Đường Ẩm Thực, Đấu Trường Tiếu Lâm… Anh chính là người khởi nguồn, sáng tạo nội dung cho những chương trình này. Đã có rất nhiều ca sĩ, diễn viên nổi lên từ những chương trình này.

Đặc biệt anh hiểu rất rõ chương trình mình làm. Anh hiểu chương trình được khán giả yêu thương phần lớn nhờ vào ban giám khảo nhưng vẫn có bộ phận người xem vì thí sinh. Hơn nữa linh hồn của chương trình vẫn là nhờ vào thí sinh để tạo sự mới mẻ. Vì vậy, mùa 7 của chương trình thách thức danh hài anh cùng với BTC chương trình không ngại đổi mới dàn giám khảo, hứa hẹn đem đến nhiều điều thú vị cho khán giả.

Đặc biệt là “Chương Trình Thách Thức Danh Hài” phải nói là chương trình mang đậm chất tính sáng tạo của Khương Dừa hơn cả. Bởi sau 6 mùa phát sóng vẫn thu hút được sự quan tâm của khán giả. Nhưng Khương Dừa luôn muốn đổi mới hơn nữa, tạo ra một chương trình hài hước, vui vẻ để mọi người có một chương trình để xem sau những giờ làm việc căng thẳng. Anh muốn “thay máu” để khán giả được thưởng thức nhiều nội dung hấp dẫn hơn.

Khương Dương không chỉ ngồi văn phòng làm nội dung mà anh còn là người trực tiếp cầm tay chỉ việc, từ theo dõi, casting và chỉ đạo để dàn dựng nên các chương trình nổi tiếng đang hot nhất hiện nay. Anh là một người đa tài, không chỉ đảm nhận vai trò sản xuất cho mỗi game show truyền hình mà anh còn đảm nhận thêm sản xuất mọi lĩnh vực từ tin tức, kinh tế – xã hội, công nghệ, văn hóa, giải trí, tài liệu, ký sự, ẩm thực cho đến phim điện ảnh và phim truyền hình. Vì vậy, anh là một người có vị thế vô cùng quan trọng trong công ty Điền Quân.

Khương Dừa luôn giàu sức sáng tạo, anh còn cùng với vợ mình cho ra tác phẩm tinh thần là bộ phim Ngũ Hợi Tấn Hỷ và một số phim hài khác. Anh cũng còn thể hiện khả năng diễn xuất qua những vai diễn nhỏ trong bộ phim Năm Đó Chúng Ta 18. Anh luôn tìm tòi cái mới, bản lĩnh và tài giỏi. Công việc sáng tạo nội dung vô cùng áp lực nhưng anh vẫn luôn dung hòa được, phát triển chúng theo một cách gần gũi nhất. Đây cũng chính là yếu tố hút người xem.

Hiện nay, với mức độ ảnh hưởng lớn trong ngành giải trí, tất nhiên Khương Dừa có mối quan hệ khá thân và rộng rãi với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Việt Hương, Trường Giang, Đại Nghĩa… Tuy nhiên, anh không hề quá phô trương thanh thế nên không mấy ai biết được điều này.

Khương Dừa thân với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz

Không chỉ trong giới giải trí mà các trường Đại học hoặc khóa học cũng mời anh về diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm của mình về lĩnh vực truyền hình, Youtube. Với cách nói chuyện vui vẻ, giản dị và chân chất nhưng không kém phần hài hước, Khương Dừa là một diễn giả, youtuber tiếp cận được với nhiều đối tượng mang đến kiến thức và tiếng cười sảng khoái cho khán giả.

Khương Dừa - Bậc thầy sáng tạo và là nhà từ thiện có tâm

Mặc dù công việc sáng tạo nội dung vô cùng bận bịu nhưng Khương Dừa cũng dành rất nhiều thời gian để quan tâm tới những người có hoàn cảnh khó khăn. Anh thường xuyên đi làm từ thiện. Vì vậy, trên kênh youtube của anh không chỉ có các Clip về giải trí mà còn có cả những video ghi hình về việc anh làm từ thiện. Rất nhiều người cho rằng anh nên làm từ thiện âm thầm chứ không nên quá phô trương, quay clip chia sẻ trên YouTube.

Tuy nhiên, việc anh ghi lại những clip từ thiện không phải là để phô trương về việc mình làm, thực chất anh muốn khán giả theo dõi mình nếu có cơ hội thì chung tay giúp đỡ.

Khương Dừa cũng thường xuyên làm từ thiện

Việc chia sẻ Clip cũng giúp nhiều người khác biết đến hoàn cảnh của những người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó tự gửi tiền hỗ trợ. Hơn nữa, Khương Dừa cũng chia sẻ một mình anh thì làm sao có thể giúp hết tất cả những người có hoàn cảnh khó khăn. Việc quay clip sẽ kêu gọi được bà con cô bác ủng hộ trực tiếp hoặc gửi tiền cho anh để giúp. Vậy nên việc chia sẻ của anh cũng mang nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, anh cho biết miễn việc mình làm mang lại kết quả tốt là được rồi.

Khương Dừa giàu cỡ nào?

Độ giàu có của Khương Dừa là một ẩn số rất khó nói. Tuy nhiên, trong một đoạn clip trên kênh Color Man (ông chủ của DIEN QUAN Entertainment) từng tiết lộ mức lương hàng tháng của Khương Dừa lên tới 1 tỷ đồng. Đây là một con số rất khủng. Rất nhiều người ngạc nhiên với mức thu nhập này của Khương Dừa.

Tuy nhiên, có lẽ điều đó là sự thật. Bởi ngoài vị trí là đạo diễn - phó giám đốc, Khương Dừa còn là một YouTuber đình đám sở hữu kênh hơn 2 triệu người theo dõi. Nội dung trong các video của Khương Dừa rất phong phú như đời sống thường ngày, hậu trường các show... Vì vậy, nam đạo diễn được rất nhiều người yêu mến, thậm chí có cả người hâm mộ.

Chính vì vậy, không chỉ có nguồn thu nhập từ công việc chuyên môn mà Khương Dừa còn thu tiền từ kênh YouTube đã đạt nút vàng với hàng trăm nghìn lượt xem mỗi clip. Bên cạnh đó anh cũng lập kênh cho con gái nhỏ và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Hơn nữa với lối nói chuyện gần gũi, các clip đăng tải mộc mạc, không cần cắt dựng cầu kỳ nên kênh Khương Dừa nhận được lượng tương tác ổn định dù không có sản phẩm hay nội dung gì cụ thể. Vì vậy, doanh thu mà Khương Dừa thu về từ youtube là không ít.

Khương Dừa cũng thử sức làm diễn viên

Hiện tại Khương Dừa còn chia sẻ cách làm youtube đơn giản giúp mọi người kiếm thêm thu nhập. Anh giúp mọi người tự tạo lập kênh youtube của riêng mình, sau đó biết xây dựng ý tưởng video, phát triển nội dung hiệu quả cho kênh Youtube. Cũng như biết cách tự quay video hấp dẫn và thu hút, biết phân tích, đánh giá để đưa ra chiến lược, kế hoạch kiếm tiền trên Youtube phù hợp. Đồng thời biết cách bắt kịp xu hướng video kiếm tiền trên youtube và có được một nguồn thu nhập thụ động ổn định hàng tháng.

Có thể nói giữa thời buổi cạnh tranh nhau từng đồng, từng cắc như hiện nay mà Khương Dừa vẫn chỉ cho mọi người phương thức kiếm cơm của mình thì quả thật anh là một người vô cùng thương người và rộng lượng. Có lẽ cũng là vì anh là một người đàn ông tài giỏi, có bản lĩnh, với độ “tỉnh” mặn mòi của mình anh không sợ mà cũng chẳng ngán khi phải cạnh tranh với ai đó về phương diện nội dung. Chính vì vậy, nhìn vào tiểu sử Khương Dừa người ta thấy “khâm phục”, từ một anh “nhân viên quèn” đi lên bằng thực lực, trở nên nổi tiếng như hiện nay. Ở cái thời “nội dung” cạnh tranh “nội dung” như bây giờ thì chẳng mấy ai làm được như anh.