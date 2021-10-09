Xu hướng 'quần tàng hình' vẽ lên da đang hot như thế nào, chỉ cần nhìn hotgirl này là hiểu

Dân mạng khẳng định xu hướng của những chiếc 'quần vẽ lên da' đang gây sốt giới trẻ.

Sở dĩ mọi người gọi là "quần vẽ lên da" là vì những sao nữ cho đến những cô gái bình thường đều cực kỳ ưa chuộng kiểu quần ôm sát vào người. Những items này còn được gọi với cái tên quen thuộc là quần legging.

Với sự phát triển mạnh mẽ của việc tập thể dục thể thao, việc sở hữu một body săn chắc, thon gọn đang trở thành xu hướng lớn mà nhiều hội chị em đang theo đuổi, trong đó có rất nhiều ngôi sao trên toàn thế giới.

Quần legging giúp cho một cô gái có thể phô bày hết những đường cong trên cơ thể, nhất là vòng 3. Tuy nhiên, nếu không biết cách lựa chọn quần vừa vặn với vóc dáng, bạn gái có thể bị "muối mặt" bởi tác hại của "quần vẽ lên da" đấy!

Nhiều hotgirl đã phải xấu hổ "chín cả mặt" vì lựa chọn kích cỡ quần bị sai, dẫn đến việc lộ vùng nhạy cảm. Chính vì vậy, nhiều cô gái cần phải cân nhắc lựa chọn quần legging thật kỹ trước khi muốn "bắt trend" cho bằng chị bằng em.

Giải pháp được đưa ra chính là các nàng có thể chọn những chiếc quần hợp size của mình nhất. Nếu vẫn chưa thấy an tâm, thay vì mặc áo croptop hay bra thì nàng có thể chọn áo phông che phủ vòng 3 để tránh tình huống hớ hênh mà vẫn mặc được quần legging. Cuối cùng, đừng quên chọn nội y trơn để không bị lộ vân khi mặc "quần vẽ lên da" bạn nhé!

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