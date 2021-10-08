Hoa hậu Tường Linh và những lần gây 'sốc thị giác' với những mẫu áo 'phản chủ' khiến netizen đỏ mặt

Không ít lần khán giả thấy 'sốc' trước những pha lên đồ của Hoa hậu Tường Linh.
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Hoa hậu Tường Linh nổi tiếng khi tham gia nhiều chương trình truyền hình và những cuộc thi sắc đẹp trong và ngoài nước. Cô nàng là một trong những mỹ nhân có màn "lột xác" ngoạn mục của showbiz Việt.
Bên cạnh việc thay đổi làn da, từ trắng sáng đến nâu Tây khiến netizen "sốc tận óc" thì dạo gần đây mọi người càng thấy ngạc nhiên hơn với vẻ ngoài cực kỳ "bốc lửa" của mỹ nhân Phú Yên.
Nhiều ngày qua, Tường Linh đang vi vu trời Tây và chụp những bức ảnh "chanh sả" trên trang cá nhân. Ngoài việc check-in những nơi vui chơi, ăn uống với số tiền không hề nhỏ thì Tường Linh còn liên tục khiến netizen "mắt chữ A mồm chữ O" với những outfit "lộ thiên" ai nhìn cũng muốn đỏ mặt.
Mới đây nhất, Tường Linh "gây sốc" khi diện một mẫu áo ren khiến dân mạng phải "dụi mắt mấy lần" mới có thể chiêm ngưỡng được. Đôi gò hồng đảo cứ lồ lộ mặc dù Tường Linh đã sử dụng miếng dán ngực nhưng bức ảnh vẫn "gây lú" cực mạnh.
Trước đó, mỹ nhân Phú Yên cũng từng diện những bộ trang phục khoe vòng 1 "nóng 100 độ" triệt để. Từ croptop siêu ngắn cho đến áo ôm body cut-out không thể táo bạo hơn.
Những chiếc áo khoe đôi gò hồng đào như muốn "nhảy" ra ngoài của Tường Linh nhanh chóng trở thành chủ đề để mọi người bàn tán.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV