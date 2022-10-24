Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn

Thời trang 24/10/2022 08:53

Món đồ không thể hữu ích hơn trong lúc này. Trang phục đa năng, sự quyến rũ của áo khoác da.

Trong những ngày này, khi mọi người thường phàn nàn rằng họ không có gì để mặc do nhiệt độ lên xuống thất thường, thì chiếc áo khoác da sẽ là món đồ có thể giải quyết ngay lập tức vấn đề của chúng ta!

Đây là món đồ phải có trong tủ quần áo của bạn. Áo khoác da là món đồ 'có một không hai' và là món đồ cổ điển vĩnh cửu, và nó luôn nhận được nhiều sự yêu thích. Có rất nhiều kiểu dáng áo khoác da khác nhau như áo khoác biker và áo khoác blazer,… vậy các sao mặc chúng như thế nào? Hãy cùng nhau tham khảo nhé

Jisoo (Black Pink)

Món đồ vạn năng mà Jisoo diện hàng ngày khi đến LA là gì? Đó chính là một chiếc áo khoác da với thiết kế đơn giản!

Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn - Ảnh 1
Ảnh: @sooyaaa__

Giống như Jisoo, nữ thần tượng là người thường thích phong cách đáng yêu và kiểu áo khoác da này cũng đã giúp Jisoo tạo ra một phong cách 'hoàn hảo' cho bản thân. Cô đã phối một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt đơn giản cùng với một chiếc váy ngắn xếp ly và một chiếc mũ được trang trí bằng một dòng chữ trắng!

Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn - Ảnh 2
Ảnh: @sooyaaa__

Ngay cả với một chiếc áo khoác da tưởng chừng như rất cá tính, bạn cũng có thể tạo ra một phong cách nữ sinh đáng yêu như Jisoo.

Dua Lipa

Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn - Ảnh 3
Ảnh: @dualipa

Dua Lipa luôn là người biết cách phối hợp hoàn hảo bất kỳ món đồ nào theo phong cách của riêng mình. Cô nàng hoàn thiện phong cách độc đáo với chiếc áo khoác da màu nâu, nổi bật với thiết kế cũ kỹ và bóng loáng. Phối chúng với một chiếc quần da, một chiếc túi và một chiếc áo sơ mi crop top khoe bụng cũng là sự lựa chọn hoàn hảo!

Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn - Ảnh 4
Ảnh: @dualipa

Phong cách của những năm 90 được nhấn mạnh hơn bằng đôi hoa tai hình vòng tròn lớn.

Emili Sindlev

Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn - Ảnh 5
Ảnh: @emilisindlev

Nhà tạo mẫu Emili Sindlev đã làm nóng không khí của Tuần lễ thời trang mùa này. Bạn thường có thể nhìn thấy áo khoác đua xe được đăng tải trên instagram của cô ấy và thật thú vị khi ngắm nhìn các phong cách khác nhau tùy thuộc vào món đồ mà cô ấy kết hợp.

Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn - Ảnh 6
Ảnh: @emilisindlev

Mặc cho Tuần lễ thời trang, cô đã kết hợp áo hai dây voan màu xanh neon lấp lánh với quần in đầy họa tiết và mặc thêm chiếc áo khoác biker da ngoại cỡ yêu thích của mình. Mang đến cho bạn cảm giác về sự hài hoà tuyệt vời từ việc phối hợp những món đồ không đồng nhất!

Hyun Ah

Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn - Ảnh 7
Ảnh: @hyunah_aa

Áo blazer da đơn giản mang hơi hướng thập niên những 1990 cũng là món đồ đang được ưa chuộng dạo gần đây. Nữ thần tượng Hyun Ah đã thu hút sự chú ý với mái tóc tém táo bạo và cô đã hoàn thiện phong cách mà cô muốn theo đuổi bằng cách chọn một chiếc áo khoác da đơn giản, phối với áo phông giản dị và quần màu hot pink.

Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn - Ảnh 8
Ảnh: @hyunah_aa

Phong cách đầy cá tính và sang trọng, đầy đặn và gọn gàng của nữ thần tượng rất phù hợp cho trang phục hàng ngày.

Choi Soo Young

Phong cách thời trang đời thường! Nếu bạn chọn một chiếc áo khoác bóng chày vải da, bạn có thể tạo kiểu áo khoác da bình thường phù hợp với bất kỳ món đồ nào.

Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn - Ảnh 9
Ảnh: @sooyoungchoi

Hãy tham khảo phong cách của Choi Soo Young, nữ thần tượng đã mặc một chiếc áo hai dây trắng gọn gàng và một chiếc áo khoác với phần đệm da ở tay áo.

Xu hướng áo khoác được ưa chuộng nhất năm 2022: Jisoo (Black Pink) và Dua Lipa đều mê mẩn - Ảnh 10
Ảnh: @sooyoungchoi

Nếu bạn cảm thấy quá nặng nề khi mặc những chiếc áo khoác full da như thường lệ, thì một sản phẩm có thiết kế giản dị như Choi Soo Young là một lựa chọn thay thế tốt.

Theo Harper's Bazaar

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