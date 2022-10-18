Áo khoác xe đua cá tính cực “hot” trên đường đua thời trang 2022 khiến người nổi tiếng lẫn giới trẻ mê mệt vì độ chất và màu sắc sống động

Một chiếc áo khoác đua xe đầy sức hút vintage với màu sắc sống động, sự quyến rũ sang trọng của chất liệu da. Bạn có phải là người chạy theo các xu hướng hay không? Nếu phải thì bạn hãy có cho mình một cái áo khoác đua vào tủ quần áo thôi!

Một chiếc áo khoác đua tạo ra cảm một phong các cool Kids tự do, cảm giác dường như bạn có thể đi bất cứ đâu trên chiếc xe của mình. Và phong cách này đang nổi lên như một trào lưu trong giới người nổi tiếng.

Phong cách đời thường của Bella Hadid luôn là tâm điểm của xu hướng thời trang . Với bộ trang phục này, cô đã cho thấy mình là một tín đồ cuồng áo khoác. Đối với người nghiêm túc theo đuổi phong cách y2k như cô ấy, thì việc cô ấy dành tình yêu to lớn của mình cho chiếc áo khoác đua xe vintage này là điều đương nhiên! Cô hoàn thiện phong cách gợi cảm của mình bằng cách phối áo khoác da màu đỏ oversized với quần short mini, tạo điểm nhấn bằng đôi tất trắng thương hiệu của mình và mang đôi giày cao gót để tạo sự dễ thương.

Jennie (Black Pink)

Ảnh: @jennierubyjane

Những mảng màu sặc sỡ và được chắp vá khắp nơi là nét quyến rũ của áo khoác đua xe, nhưng nếu bạn do dự và không thích mặc đồ nhiều màu sắc, bạn vẫn có thể tận hưởng phong cách mát mẻ của áo khoác đua bằng cách chọn một chiếc áo khoác tông đen với ít chi tiết.

Một ví dụ điển hình là, phong cách thời trang Coachella bên trong của Jennie đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Cô nàng khoe eo thon với áo crop top và mặc chiếc quần cạp trễ của Dickies 873, phong cách thể hiện sức mạnh gen Z của Jennie.

Devon Lee Carlson

Ảnh: @devonleecarlson

Nếu bạn muốn thử một chiếc áo khoác đua xe với một phong cách khác, hãy tìm đến kiểu dáng áo khoác đua xe của Devon Lee Carlson. Cô ấy đã chứng minh rằng một chiếc áo khoác đua xe cũng có thể toát lên vẻ thuần khiết bằng cách kết hợp một chiếc váy ngắn bằng lụa với các chi tiết ren và đôi giày nữ tính. Nếu bạn là một fashionista thực thụ, hãy phá vỡ mọi phong cách ai cũng mặc giống nhau thành phong cách của riêng mình như Devon Lee Carlson. Dám thử thách bản thân mix match!

Sarah Lisander

Ảnh: @saralysander

Món đồ phù hợp nhất với kiểu cách phóng khoáng mà áo khoác đua mang lại chính là quần denim. Lúc này, do đặc tính của áo khoác đua xe có nhiều màu sắc và chi tiết sặc sỡ, bạn nên chọn những chiếc quần denim càng ít họa tiết càng tốt. Sarah Sander đã hoàn thiện phong cách áo khoác đua xe thú vị hơn bằng cách chọn quần denim xắn gấu tối mà.

Theo W Korea