Phong cách vớ bọc ấm chân (Leg Warmer) đã quay lại mạnh mẽ trên trên đấu trường thời trang

Leg Warmer (vớ bọc ấm chân) quyến rũ không chỉ toả ra cảm giác cổ điển mà có còn giúp bạn ấm áp nữa, một mũi tên trúng hai con nhạn!

Vào những năm 90, nhóm nhạc thần tượng Fin.Kl thường xuyên mặc nó và là đó là mốt thời trang tại thời điểm đó. Nhưng giờ đây món đồ thời trang này đã rũ bỏ vẻ ngoài quê mùa của mình và quay trở lại đường đua thời trang với cái tên "Leg Warmer (vớ bọc ấm chân)".

Chúng tôi đã thu thập tất cả các bí quyết tạo kiểu Leg Warmer của những người nổi tiếng, họ đã phối đồ theo phong cách riêng của họ với nhiều kiểu đồ đa dạng khác nhau, vì vậy sao bạn lại có thể bỏ qua việc mua Leg Warmer để thêm vào tủ đồ nhiều màu sắc của mình chứ!

Ảnh: @newjeans_ador

Nếu bạn cảm thấy không thú vị khi chỉ mặc một chiếc váy quyến rũ và nữ tính? Bạn chỉ cần thêm một chiếc Leg Warmer vào chân, thì lập tức diện mạo vào cả ngày hôm đó của bạn sẽ trở nên đầy màu sắc hơn và phong cách thời trang cũng sẽ nữ tính hơn!

Ảnh: @himichelleli

Nhà tạo mẫu Michelle Lee đã diện một chiếc váy trắng với những chi tiết ren, phối cùng giày đế bệt và nhấn nhá bằng chiếc Leg Warmer ôm chân tông màu pastel để tôn lên vẻ thuần khiết của riêng cô.

Ảnh: @bellahadid

Bella Hadid đã phối một chiếc đầm ôm để lộ cơ thể hoàn mỹ và đôi giày cao gót gót nhọn cùng tông, điểm đặc biệt ở đây là cô ấy đã phối thêm một chiếc Leg Warmer cho bộ trang phục thường ngày càng thêm nổi bậy. Trang phục tôn lên vẻ quyến rũ và thần thái của cô ấy một cách tuyệt vời!

Kết hợp với trang phục thể thao

Leg Warmer là một vật dụng được tạo ra với mục đích giữ ấm mắt cá chân và ngăn ngừa chấn thương, và cũng là một vật dụng thể thao giúp bạn tự tin nâng tầm phong cách!

Ảnh: @sydneylcarlson

Sidney Carlson đã phối áo cardigan crop top bên ngoài chiếc áo crop top trắng bên trong, sau đó phối thêm một chiếc quần short biker cùng màu. Cô ghi điểm bằng chiếc Leg Warmer màu hồng và một chiếc túi để hoàn thiện bộ đồ thể thao theo phong cách hipster.

Ảnh: @linmick

Lindsay Vrckovnik kết hợp áo bra-top màu cam, quần legging với Leg Warmer. Đồng thời cô còn phối thêm áo khoác trench coat và thắt lưng cho trang phục của mình. Bộ trang phục khiến cho Lindsay Vrckovnik trở thành một bậc thầy phong cách và người làm cho trang phục thể thao dễ mặc hơn.

Phong cách Y2K của gen Z

Ảnh: @oliviabynature

Món đồ làm tăng phong cách y2k cho kiểu váy ngắn của gen z, như thể họ vừa nhảy ra từ một bộ phim tuổi teen nào đó, chính là Leg Warmer!

Ảnh: @rubylyn_

Ngoài sự gợi cảm retro, độ dài ngắn của váy mini ôm sát bắp chân càng làm bạn thêm nổi bật. Nếu không tự tin vào bắp chân của mình, bạn có thể thoải mái diện váy mini bằng cách mặc thêm áo Leg Warmer cho đôi chân dài của mình, như cách Ruby Lyn mang Leg Warmer để che đi khuyết điểm.

Ảnh: @miaisobellebarker

Nếu đã mặc Leg Warmer rồi mà bạn vẫn còn cảm thấy khó chịu, thì bạn có thể tạo kiểu cho nó bằng cách gấp nếp nó lại và điều chỉnh cho nó ngắn hơn như Mia Isobel Barker.

Leg Warmer cho chị em có phong cách mạnh mẽ

Ảnh: @roses_are_rosie

Nếu bạn có dự định đi dự tiệc hoặc liên hoan với bạn bè, bạn nên đăng ít nhất một bức bức ảnh selfie thể hiện cảm xúc trên Instagram! Bạn thấy thế nào về cách tạo kiểu Leg Warmer rực rỡ của những người chị em có phong cách mạnh mẽ?

Ảnh: @dualipa

Điểm nhấn ở đây là lựa chọn Leg Warmer với nhiều chất liệu khác nhau. Dua Lipa đã ghi điểm bằng cách mặc một chiếc Leg Warmer có chi tiết tua rua để tôn lên trang phục “lớp da thứ hai” có hoa văn sặc sỡ của mình.

Ảnh: @aespa_official

Nữ thần tượng Ningning (AESPA) đã nâng cấp phong cách của AESPA bằng cách chọn một Leg Warmer có chất liệu lông thú.

Nam giới cũng có thể mặc được

Ảnh: @moonsun_kr

Ở thời đại mà đàn ông cũng có thể mặc váy thì, không có luật nào quy định chỉ phụ nữ mới được mặc Leg Warmer.

Ảnh: @moonsun_kr

Có một điều tự nhiên là màu sắc và vẻ ngoài của Leg Warmer tùy thuộc vào cách bạn tạo kiểu cho nó! Đừng lo lắng về việc mặc Leg Warmer quá cồng kềnh.

Ảnh: @driesvannoten

Khi nam giới mặc nó, hãy chọn một màu sắc như xám để nhấn mạnh sự hiện diện mạnh mẽ của Leg Warmer, hoặc kết hợp nó với một chiếc quần thụng ngắn hơn một chút để đối phương có thể nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ảnh: @driesvannoten

Theo W Korea