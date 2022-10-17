Biến tấu chiếc quần cũ thành món đồ cực hot được nhiều người nổi tiếng săn lùng

Thời trang 17/10/2022 06:29

Ngay cả những chiếc quần bình thường cũng trở nên đặc biệt nếu bạn biết biến tấu nó.

Bí quyết tạo kiểu trang phục của những quý cô từ chối những điều bình thường! Sự quyến rũ của chiếc quần xếp eo.

Món đồ mà Jennie (Black Pink) - nhóm nhạc dẫn đầu xu hướng với thới trang hàng đầu - hay dùng chính là quần Dickies 874. Thoạt nhìn, chúng giống như những chiếc quần hàng hiệu bình thường, nhưng nhờ cách tạo kiểu mới lạ và thú vị của Jennie là gập eo để lộ logo, chiếc quần Dickies 874 đã trở thành món hàng 'hot' cháy hàng liên tục.

Biến tấu chiếc quần cũ thành món đồ cực hot được nhiều người nổi tiếng săn lùng - Ảnh 1
Ảnh: Video tập luyện trên Youtube của BlackPink

Nhờ đó, phong cách mặc quần ống rộng với thắt lưng xếp eo đang rất thịnh hành! Cùng ngắm nhìn mốt quần thắt lưng xếp eo của các sao không chê vào đâu được.

Jennie (BLACK PINK)

Biến tấu chiếc quần cũ thành món đồ cực hot được nhiều người nổi tiếng săn lùng - Ảnh 2
Ảnh: Video tập luyện trên Youtube của BlackPink

Chiếc quần Dickies 874 mà Jennie đã mặc trong video tập luyện cho ca khúc 'Pink Venom' mới phát hành gần đây đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi.

Biến tấu chiếc quần cũ thành món đồ cực hot được nhiều người nổi tiếng săn lùng - Ảnh 3
Ảnh: Video tập luyện trên Youtube của BlackPink

Sau khi nữ thần tượng gập thắt lưng của chiếc quần lại để lộ logo, kiểu quần đã trở thành xu hướng. Nếu bạn kết hợp nó với một chiếc áo tank top trắng như Jennie, bạn có thể sẽ có một phong cách tinh tế giống như nữ thần tượng.

Joy (RED VELVET)

Biến tấu chiếc quần cũ thành món đồ cực hot được nhiều người nổi tiếng săn lùng - Ảnh 4
Ảnh: Instagram @_imyour_joy

Quần xếp eo quả nhiên là món đồ đảm nhận cho phong cách thường ngày của nữ thần tượng Joy khi đến Tokyo. Nữ thần tượng đã khoe vẻ ngoài vừa thoải mái vừa tinh tế của mình khi gấp eo chiếc quần màu be có phong cách Y2K.

Biến tấu chiếc quần cũ thành món đồ cực hot được nhiều người nổi tiếng săn lùng - Ảnh 5
Ảnh: Instagram @_imyour_joy

Phong cách càng hoàn hảo hơn khi phối thêm một đôi giày thể thao cổ điển màu trắng và tai nghe, càng nhìn càng thấy thu hút.

Elsa Hosk

Biến tấu chiếc quần cũ thành món đồ cực hot được nhiều người nổi tiếng săn lùng - Ảnh 6
Ảnh: Instagram @hoskelsa

Phong cách sang trọng cũng có thể phối với quần eo gấp giống như Elsa Hosk. Trang phục nhấn mạnh một bầu phong cách sang trọng và tao nhã đặc trưng bằng quần ống rộng gấp eo màu be và áo crop top giản dị.

Biến tấu chiếc quần cũ thành món đồ cực hot được nhiều người nổi tiếng săn lùng - Ảnh 7
Ảnh: Instagram @hoskelsa

Đây là một phong cách rất phù hợp để tận hưởng mùa thu này.

Dea Avdulla

Biến tấu chiếc quần cũ thành món đồ cực hot được nhiều người nổi tiếng săn lùng - Ảnh 8
Ảnh: Instagram @deaavdulla

Công thần số một khiến chiếc áo khoác lái xe của nhà sáng tạo kỹ thuật số Dea Avdulla trở nên đặc biệt hơn chính là chiếc quần xếp eo.

Biến tấu chiếc quần cũ thành món đồ cực hot được nhiều người nổi tiếng săn lùng - Ảnh 9
Ảnh: Instagram @deaavdulla

Cô đã hoàn thiện phong cách thời trang hip hop sành điệu của riêng mình bằng cách phối áo khoác da và giày thể thao Converse với quần denim đen được xếp nếp tự nhiên ở eo.

Theo Harper's Bazaar Korea

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