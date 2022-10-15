Quần túi hộp tưởng lỗi mốt nhưng lại là trang phục "phá đảo" xu hướng thời trang năm nay nhờ loạt sao hạng A "lăng xê"

Tin tức cho rằng những chiếc quần túi hộp (cargo) này đã quay lại rực rỡ trên đường đua thời trang, gợi cho chúng ta nhớ đến những chiếc quần quân đội có hình dáng táo bạo và chiếc túi lớn.

Bạn có nhớ Christina Aguilera và Avril Lavigne, những người tạo nên thời đại thời trang ? Và Lee Hyori người đã từng gây chấn động với ‘Ten Minutes’ thì sao? Những chiếc quần túi hộp (cargo) luôn được các fashion icon đưa vào phong cách mặc đồ xuống phố, đây là một phong cách rất lôi cuốn và không chê vào đâu được.

Người mẫu Kim Ah Hyun, nổi tiếng là người luôn khéo léo diện những món đồ thời thượng mới nhất theo phong cách của riêng mình. Chiếc quần cargo màu đỏ đậm rất khó để phối đồ, cũng đã trở thành nét độc đáo khi cô mặc.

Ảnh: @kim.a.hyun

Cô nàng người mẫu đã thể hiện phong cách sành điệu của mình khi phối áo sọc với gam màu đỏ và chiếc túi hobo màu xanh lá tươi mới trẻ trung.

Simi và Haze

Ảnh: @simihaze

Cặp chị em Simi và Heize ngày nào đang 'đổi mới' phong cách của bản thân. Hai chị em đã biến hóa cho vẻ ngoài sành điệu và tinh tế mà quá khứ không thể tưởng tượng được. Công thần hàng đầu trong việc biến phong cách hàng ngày của các cô gái tái sinh thành biểu tượng thời trang của thế hệ Gen Z chính là quần cargo.

Ảnh: @simihaze

Thật thú vị khi thấy các kiểu quần cargo khác nhau và chúng gợi nhớ nhớ về phong cách hip-hop của các biểu tượng thời trang vào đầu những năm 2000. Chiếc quần phù hợp khi phối nó với một chiếc áo sơ mi được cắt xén kiểu cách.

Sydney Carlson

Ảnh: @sydneylcarlson

Hãy nhìn vào phong cách quần cargo của Sidney Carson, cô một người mẫu trong nghề và người có ảnh hưởng siêu việt. Nữ người mẫu đã phối một chiếc áo hoodie màu xám nhạt với một chiếc quần cargo có in hình mạnh mẽ đang thịnh hành vào thời điểm đó.

Ảnh: @sydneylcarlson

Hoàn thiện phong cách đường phố sành điệu với một chiếc kính râm đen!

Jennie (Black Pink)

Ảnh: @jennierubyjane

Nếu bạn đang bối rối lựa chọn giữa các loại quần cargo khác nhau, hãy tham khảo phong cách hàng ngày của Jennie.

Ảnh: @jennierubyjane

Nếu bạn chọn những chiếc quần màu sắc tương đối dễ tạo kiểu, bạn có thể dễ dàng phối chúng với nhiều món đồ hàng ngày khác nhau như áo hoodie và áo khoác da như Jennie. Mang thêm giày platform sẽ giúp chân bạn trông dài hơn cũng rất cần thiết.

Marta Cygan

Ảnh: @lifeofboheme

Trang phục của Marta Sigang là thứ tôi muốn giới thiệu đến những ai muốn tạo vẻ ngoài sang trọng và hiện đại với quần cargo. Một chiếc áo đan dây có phần hở lưng táo bạo đã phối với chiếc quần màu be sành điệu được trang trí tinh tế để không thể nhìn thấy được túi quần.

Ảnh: @lifeofboheme

Đôi giày có phần lót màu đỏ với tông màu tưởng chừng nhàm chán cũng trở nên nổi bật, tăng thêm phần hóm hỉnh.

Theo Harper's Bazaar